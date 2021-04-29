LiTV五一連假電視追劇全免費 開啟放假看到飽模式

每逢連假各大 OTT 平台都卯足全力推出主打戲劇、電影吸引觀眾，LiTV 線上影視發現，連假時流量除了集中在主打戲劇跟電影上外，在 TV 上觀看的成長幅度也特別明顯，不論是戲劇、電影、兒童還是頻道，各館的流量都集中在 TV 上，尤其是戲劇館 TV 載具成長逾 7 成，可見消費者逐漸偏向以 TV 觀看線上影視的現象。

綜觀近期各播放載具的收視表現，LiTV 指出，TV 觀影時數相較其他載具大幅成長，包括農曆春節、228 連假及清明連假等，今年重要連續假期，電視載具總觀看時數均呈現穩定高峰，因此，五一連假即將到來，LiTV 特別開放大電視免費追劇，上千部熱播大劇通通免費看，滿足所有劇迷們，宅在家舒舒服服追劇追到飽。

線上影音儼然成為現代人生活一部分，五一連假來臨，LiTV 推薦近期熱門韓劇和陸劇，讓觀眾能夠於連假期間補進度，像是韓劇《大發不動產》由最新 CP 組合張娜拉及鄭容和搭檔演出，原本驅魔的劇情還時不時地走歪。還有熱門韓劇《月升之江》由號稱「古裝劇品質保證」金所炫主演，展現不一樣的古裝魅力與堅強的演技實力，大受好評。被譽為韓版《黑鏡》的《SF8》，探討未來科技與人性的結合與差異。

近期國片旺盛，LITV 電影館推出去年全台票房逼近 8000 萬的校園愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》，由曹佑寧、陳妤、林映唯主演，講述關於告白的勇氣，和愛情裡的卑微，並集合台灣新生代清新組合，再造愛情電影全新 CP；近期又一部催淚、情感細膩的電影《親愛的房客》，故事圍繞非血緣之愛、同性愛的孤獨、糾葛、矛盾。

除火紅國片外，還有強檔傳記電影《特斯拉》，由伊森霍克主演，主角特斯拉人稱「交流電之父」同時也被譽為最接近神的男人，電影裡再次呈現特斯拉與愛迪生鬥爭的經典片段，「兩人對於交流電的爭執」、「在世博上的和解」都將再次解密。另外，動作爽片《夜幕獵人》，由「超人」亨利卡維爾化身鐵血警探，踏上一場驚駭暗黑的追兇之旅；以及連假不缺少的爆笑喜劇片《阿公當家》，由奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、《追殺比爾》鄔瑪舒曼、《金翅雀》奥克斯弗格雷主演，絕對是勞勃狄尼洛又一部丟掉形象的浮誇演出的必看歡樂片。

因五一勞動節連假，LiTV 動漫館應景推出幾部「辛勤勞工飛黃騰達」的作品，讓廣大勞工朋友在認真工作之餘，別忘記放飛自我，好好追幾部能讓自己放鬆的動漫，包括《關於我轉生變成史萊姆那檔事轉生史萊姆日記》，講述 37 歲的處男上班族碰上隨機殺人犯而傷重不治，一眨眼發現自己已經變成一個史萊姆，並且轉生到了異世界，該劇為異世界穿越作品的佼佼者，不但已經有兩季主線劇情，現在還額外推出日常生活篇，在 LiTV 全部都能看到！

還有《持續狩獵史萊姆三百年，不知不覺就練到 LV MAX》，講述 27 歲上班族女孩整日埋首工作，竟然年紀輕輕就因過勞猝死，神明覺得虧欠就允許她一個願望「下輩子不老不死」，於是他轉生到了異世界，並靠著不老不死的能力成為「守護者」，簡直是麻雀飛上枝頭變身鳳凰。