南山人壽去年資產總額突破5兆元大關 資產、純益雙創高

南山人壽今 (31) 日公布去 (2020) 年財報，去年資產總額正式突破 5 兆大關，且受惠實現資本利得，推升稅後純益衝高到 374 億元，無論資產或獲利都雙創歷史新高。

南山人壽去年合併新契約保費約新台幣 1049 億元，合併總保費收入約新台幣 3946 億元；由於去年掌握市場波動，處分投資部位、實現資本利得，使淨投資損益上升，稅後純益達 374 億元，年成長 10%，EPS 為 2.7 元，創南山人壽歷史新高。

南山人壽資產總額及股東權益也持續成長，截至去年止，合併資產總值達 5.2 兆元，較前一年底成長 7%，也創下新高紀錄；合併股東權益約 5073 億元，年成長 38%。

商品策略部分，南山人壽持續提供保障型、意外及健康險等多元化商品，滿足民眾風險保障之需求，去年受惠匯率及利率雙重優勢，美元商品銷售成績優異；另一方面，積極創新發展健康獎勵回饋機制與商品服務的商品線，延伸銷售動能，去年合併總保費收入約新台幣 3946 億元。

為了進一步壯大南山人壽，「南山人壽儲備菁英計畫」今年邁入第三屆，首年薪資上看百萬元，徵才領域涵蓋投資、財務、通路營運、金融暨法人機構通路、客戶企劃等五大職類，計畫期間將安排為期一年的密集培訓；並依專業打造輪調計畫、專案指派；安排高階主管擔任職場導師，孕育金融保險未來接班人才。

此外，南山人壽近年積極推動微型保險，落實普惠金融與公平待客精神，自 2014 年迄今，南山人壽透過微型保險累計已嘉惠逾 11 萬人。繼 2020 年與金門縣政府合作提供微保，2021 年範圍更擴及至西部所有離島，包括連江縣及澎湖縣政府。預計自 4 月起對該縣內 15 歲至 75 歲的中低、低收入戶提供微型保險保障，納保的民眾享有為期一年、最高新臺幣 30 萬元的意外險保障，預計受惠人數約 2500 人。

而子公司南山產物去年受到新冠肺炎疫情影響，暫停銷售海外旅行綜合保險，故業績情況與獲利均受影響。惟車險與企業保險業績仍有成長，故整體營收持平。檢視各項商品與各年度損失率發展趨勢，累積損失率高於再保合約所約定的損失率，故針對再保佣金收入做出合理的調整，在估列未來須返還的再保佣金後，去年稅後純益較前一年同期減少約 2.02 億元。