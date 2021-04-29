接掌興富發6年 鄭志隆5/7卸任董座

建商興富發 (2542-TW) 董事長鄭志隆在鄭欽天手中接下董事長職務 6 年，將因個人生涯規劃而卸任，興富發預計 5 月 7 日召開董事會選出新任董事長，興富發發言人廖昭雄指出，公司對接任人選沒有內定名單，將待董事會決定。

鄭志隆是以潤盈投資公司法人代表身份，在 2015 年 2 月 17 日接下興富發董事長職務，原任董事長鄭欽天則同時升任興富發集團總裁，鄭志隆本屆董事長任期將到 2023 年 6 月 9 日，但今 (29) 日鄭志隆確定卸任，因此潤盈投資公司改派副總曹淵博出任法人代表，預計 5 月 7 日生效。

鄭志隆自 1993 年起以基層業務人員進入興富發迄今，先後負責公司行政管理、建築工程等工作項目，熟稔銷售管理、營造工程、土地開發等相關業務，資歷完整，一路跟著集團創辦人鄭欽天南征北討，其踏實穩健的行事風格與全方位的專業實力，深獲鄭欽天倚重與信賴。

目前興富發正執行元買回 2 萬張庫藏股，興富發預計，買回庫藏股將轉讓給員工。興富發 2020 年稅後純益為 26.46 億元，年減 13.67%，每股純益 2.11 元，今年首季營收 86.63 億元，創 8 季以來新高，季增 30.33%，年增 3.17 倍。

在央行、財政部持續祭打炒房政策後，興富發主管指出，推案客群為自住客，不受政策影響，今年推案步調依舊，預估推案量將達 600 億元，而統計其中，約有 300 億元在高雄市。

興富發股價 29 日收盤報 45.25 元，下跌 0.4 元或 0.8%，成交量 4065 張。