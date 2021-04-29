〈央行理監事會揭密〉關注通膨議題 憂「預期通膨風險」影響物價

央行今 (29) 日公布 3 月 18 日第 20 屆理事會第 5 次理監事聯席會議議事錄摘要，內容提到，全體理事均贊同政策利率維持不變，不過，多位理事討論通膨議題，認為雖目前我國無通膨風險，須留意預期通膨風險，民眾對未來通膨的預期會影響其經濟行為，進而影響物價。

在第一季的理監事會議中，央行全體理事一致同意維持政策利率不變，主要是基於全球肺炎疫情，國內經濟成長面臨不確定性等考量。

其中，有位理事表示，目前我國並無通膨的風險，且疫情期間仍有諸多不確定性因素，維持政策利率不變是合適的政策。

不過，另位理事提到，須留意預期通膨風險。

有位理事提案建議央行，及早進行通貨膨脹預期調查和消費者財務調查，以利貨幣政策執行，主要考量民眾對未來通膨的預期會影響經濟行為，進而影響物價，是決定貨幣政策有效性的重要因素，若央行進行消費者財務調查，可掌握台灣家庭財務的狀況。

對此，數位理事表示支持，有位理事強調，央行將以通膨預期調查為優先，消費者財務調查則相對複雜且困難，考慮商請其他政府單位協助或委外辦理。

理事們看降息效益已不大、我國貨幣政策無調整空間

此外，有理事認為，降息效益已不大，且全球景氣復甦仍面臨高度不確定性，贊同政策利率維持不變。

另位理事則表態，考量政府紓困期間至 6 月 30 日止，屆時視疫情或經濟情勢變化，再決定是否需調整利率。

有位理事提到，考量當前先進經濟體維持寬鬆貨幣政策不變，預期美國仍將推出各項紓困措施，我國貨幣政策並無調整的空間，惟市場對於美國通膨率的疑慮逐漸升溫，將對新台幣匯率帶來更多不確定，並對央行未來匯率政策帶來更多挑戰。