搭載晶心科架構晶片去年出貨逾20億顆 今年將再成長

RISC-V 業者晶心科 (6533-TW) 今 (29) 日宣布，2020 年採用晶心處理器架構的系統晶片出貨量超過 20 億顆，年增 33%，累計至今出貨已超過 70 億顆，執行長林志明表示，隨著晶心科持續拓展至其他新興領域，今年出貨量將再優於去年。

林志明表示，RISC-V 對晶心科的營收貢獻現已超過 V3 架構，去年起 RISC-V 的權利金也已開始貢獻營收，主要來自 41 家客戶，較前年 35 家客戶增加 6 家，產品涵蓋應用包括觸控面板、MCU、IOT、WiFi 以及 Bluetooth 等。

林志明看好，RISC-V 除目前廣泛的應用領域，近期也擴散至 AI、機器學習、HPC(高效能運算) 以及伺服器等高階領域，尤其 RISC-V 具備開放指令集特性，可彈性增加指令，獲資料中心處理器客戶採用。

至於從全球角度來看，林志明表示，全球目前約有 200 個 CPU 採用 RISC-V 架構，其中，晶心科占比約 20 個，市占率約 10%，是全球 RISC-V 的代表廠商，目前客戶以台灣為主，其次是韓國、中國。

針對近期中國客戶利用台灣技術發展軍事用途產品，林志明強調，晶心科客戶終端產品多為民生產品，並不會影響國家安全，當時也沒有接洽中國大型客戶，現在看起來是個「美麗的錯誤」。