吳釗燮：外交部購得150台製氧機 周末送往印度

印度疫情惡化引發全球關注，美歐俄等國均伸出援手，外交部長吳釗燮今 (29) 日也表示，這幾天已經購得 150 台製氧機，並改裝成印度可使用的電壓，預計本周末就可以送出，目前持續採購製氧機，以及從國外訂購原料，讓國內廠商加緊生產。

印度新冠肺炎疫情全面失控，醫療系統崩潰，包括首都新德里在內，各地氧氣供應與醫療物資短缺問題仍無法解決，屢屢傳出病患因病床不足或無法供氧遭醫院拒絕後身亡。截至目前，全印度已有 1799 萬人確診，死亡達 20.1 萬人，但專家認為，實際數字應該要比官方統計高出許多。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。對於印度人道援助議題，吳釗燮會前指出，外交部從上周末接獲消息就不斷努力，希望提供給印度即時、必要的協助，經過與印度當局的討論，得知他們需要製氧機等醫療物資。

吳釗燮透露，外交部這幾天已經購得 150 台製氧機，並改裝成印度可使用的電壓，應該本周末可以送出，目前也正在採購更多製氧機，同時從國外訂購原料，讓廠商能夠生產更多數量，台灣希望能為印度抗疫盡一份心力。

外交部常務次長曹立傑昨天也表示，首批製氧機等物資將由華航貨機運往印度，且外交部提供物資給印度不會只有這一次，將會長期繼續下去。

外交部指出，我國駐印度代表處與駐清奈辦事處同步聯繫印度僑民及台商，關心他們的現況與生活所需，隨時提供必要的協助。