〈友達法說〉面板價量齊揚 Q1大賺118.34億元 EPS 1.25元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (29) 日公布首季財報，受惠面板價量齊揚，加上遠距商機、宅經濟需求延續，單季大賺百億元，繳出三率三升成績，單季稅後純益達 118.34 億元，季增 40.3%、並由去年轉正，每股純益約達 1.25 元，單季獲利超越過去三年全年成績，也創下 2008 年第 3 季以來單季新高。

友達第 1 季營收 829.41 億元，季增 2.99%、年增 54.48%，毛利率 22.02%、季增 5.07 個百分點，營益率 14.49%、季增 4.21 個百分點，稅後純益 118.34 億元、季增 40.3%，淨利率 14.27%、季增 3.79 個百分點，三率三升，單季毛利率、營益率、淨利率也均由去年負轉正，每股純益 1.25 元。

另一方面，友達也宣布斥資約 280 億元擴大昆山子公司，其中，預計花費人民幣約 39.95 億元 (約新台幣 171.83 億元)，向昆山子公司合資方江蘇昆山開發區建設集團公司購買全數股權，同時以 3.84 億美元 (約新台幣 107.07 億元) 對昆山子公司現金增資，進行產能擴充。

友達也擬出售竹科 L3B 廠房及附屬設備給晶圓代工廠世界先進 (5347-TW)，交易金額達 9.05 億元，預計處分利益約 7.03 億元，可望貢獻每股純益約 0.07 元，友達今也將召開法說會，市場關注，面板供需、昆山擴產計畫與今年資本支出是否上修等議題。