盤前財經大事搶先讀2021年04月29日

今日操盤前瞻

美國第一季 GDP 估值

美股財報季：三星、麥當勞、推特、亞馬遜

法說會：國泰金、穩懋、友達、亞德克 - KY、台達電

Fed 利率政策按兵不動 通膨升受「暫時性」因素影響

美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 週三 (28 日) 公布最新利率決議，聯準會暗示經濟風險已減弱，同時維持接近零利率，並持續每月 1,200 億美元的資產購買速度。閱讀全文...

拜登推 1.8 兆美元家庭計劃 放棄一些加稅計畫

週三 (28 日) 美國總統拜登推出了 1.8 兆美元的「美國家庭計劃」，擴大美國教育、育兒和帶薪休假方面的投資，這是拜登上任後推出第三個新刺激計畫。閱讀全文...

蘋果 Q2 財報超預期！各產品營收再交兩位數成長、砸 900 億美元買庫藏股 盤後跳漲

蘋果 (AAPL-US) 周三 (28 日) 盤後發布 2021 會計年度第 2 季財報，營收、獲利遠勝華爾街預期，各項產品業績連兩季交出兩位數成長，最受關注的 iPhone 銷售成長 65.5%。蘋果仍未發布財測，董事會宣布將加發 7% 股利和執行 900 億美元庫藏股，盤後一度跳漲逾 4%，截稿前漲幅維持在 2% 以上。閱讀全文...

聯電 Q2 毛利率上看 30%、營收續創高 全年平均單價估增近 1 成

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (28) 日召開法說，預估第二季晶圓出貨量季增 2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 3-4%，毛利率上看 30%，法人估第二季營收將季增 5-6%，再創新高；聯電預期，今年整體 ASP 將成長近 10%，較前次法說預估的數字上調。閱讀全文...

聯電斥 1000 億元攜手客戶 在南科 12A 擴新廠 2023 年 Q2 投產

聯電宣布，將與多家全球領先的客戶共同攜手，擴充在台南科學園區 Fab 12A P6 廠區產能，將採 28 奈米製程、月產能 2.75 萬片，客戶將以議定價格預先支付訂金，擴建產能預計 2023 年第二季投產，總投資金額將達新台幣 1000 億元，未來 3 年聯電在南科的投資金額將達 1500 億元。閱讀全文...

聯發科今年每股擬配 37 元現金股利 未來四年加發超過 1000 億元

聯發科 (2454-TW) 法說會昨 (28) 日公布股利政策，預計今年每股擬配 37 元現金股利，同時宣布調高經常性現金股利配息率至 80-85%，且為回饋長期股東，未來四年將額外加發總計超過 1000 億元的特別現金股利。閱讀全文...

聯發科已與供應商洽談 2022 年產能 明年還會有不錯的成長

聯發科執行長蔡力行表示，公司已與供應商洽談 2022 年產能，就取得狀況來看，可以算是相當不錯 (Well)，期望讓客戶滿意，預期 2022 年營收也會有不錯的成長，續創歷史新高。閱讀全文...

日月光 Q1 毛利率衝上 18.4% 寫新猷 每股賺 1.99 元創第三高

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 昨 (28) 日舉辦法說會，並公布第一季財報，受惠封裝價格上漲、稼動率維持高檔與產品組合優化，毛利率一舉衝上 18.4%，改寫歷史新高，稅後純益 85.65 億元，季減 15%，年增 120%，每股稅後純益 1.99 元，雙創歷史第三高。閱讀全文...