〈智慧顯示展〉友達拚穩定獲利 2023年五大場域應用營收比重上看2成

面板景氣看旺，友達 (2409-TW) 營運轉佳，展望今年，董事長彭双浪、總經理柯富仁同聲終端庫存水準仍低，供需維持健康水準，近年雙軸轉型成效逐步浮現，預期 2023 年來自五大場域應用營收貢獻將達 15-20%，目標讓友達能更穩定獲利，跳脫傳統景氣循環。

據了解，友達去年非傳統應用領域營收已達約 10 億美元 (約新台幣 300 億元)，以去年全年營收推算，2023 年五大場域應用營收可望上看 550 億元，較 2020 年近翻倍成長。

彭双浪表示，去年顯示器產業在景氣、需求刺激下，營運快速改善，受過去景氣循環影響逐步降低，雖然過去 10 年台灣顯示器產業資源有限，不敵中國面板廠有政府人力、資金挹注，但持續強化技術、供應鏈，提升競爭力。

彭双浪認為，台灣面板廠在過去蓄積很多能量，未來幾年將開始展現實力，以友達為例，就提出雙軸轉型 + 1 策略，透過 Go Premium、Go Vertical 兩大方向，瞄準五大場域經營、建構生態圈，將面板核心業務延伸，創造高附加價值。

彭双浪解釋，友達五大場域經濟涵蓋智慧零售、智慧醫療、智慧交通、智慧育樂、智慧製造等，各領域中也陸續透過投資、併購、聯盟成立，強化生態圈夥伴關係，今年初正式獨立的 100% 子公司達擎就涵蓋醫療、交通、育樂領域，同時也持續與凌華 (6166-TW)、達運精密 (6120-TW)、佳世達 (2352-TW) 等合作。

柯富仁也補充，友達 3 年前開始提轉型策略，今年可望有一些實績，內部也訂下未來 3-5 年非傳統應用領域，到 2023 年營收目標將達 15-20% 目標。