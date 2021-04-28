台中港築起「綠能長城」 離岸風電迎接黃金10年

台中港方圓 3 公里為離岸風電專區，廠商投入上百億經費建廠，將生產數百支的離岸風電大型風機的關鍵零件，在台灣海峽岸邊打造海上風力發電的綠能長城，包括永冠 - KY (1589-TW)、天力 (6793-TE)、世紀樺欣等，新廠都將陸續完工；國際大廠西門子歌美颯、Vestas 也將設立先進大型風機組裝廠，建立一條龍的供應鏈專區，正式開啟離岸風電的黃金十年。

《財訊》團隊走訪台中港區，站在緊鄰台中港的三井 outlet，朝海邊望去，高達 50 公尺的離岸風電基礎鋼座，正一支支地被超過百公尺高的吊車吊起，準備在岸邊試組裝；台中港的另一頭，剛從歐洲載來的西門子歌美颯風力發電的葉片，約有 60 支靜置在港區；不到兩公里遠的金豐機械廠區，也有 50 支塔架的鋼柱庫存在旁。

到今年底前，這些龐大的巨型零組件，都會運往台灣海峽，將有 60 支嶄新的離岸風電機組，矗立在海上。施工人員正在一片黃沙漫漫中加緊趕工中，很難想像，在這個一開口就會吃到沙的地方，未來將成為台灣離岸風電上中下游零組件的製造重鎮。

(財訊提供)

位於台中港的南碼頭廠區，有一塊比中正紀念堂大十倍的土地上，地形地貌已經出現重大的改變。重達 50 噸的大型工程車正在廠區忙碌地整地載沙，堆起一座小山丘；走入工地，彷彿到了澳洲挖金礦的礦場。這是台灣永冠總投資 70 億元的鑄造廠，預計今年底完工，明年 6 月，台灣第一套大型離岸風電機組輪鼓，就會在此製造。

距離永冠廠區不到 50 公尺，就是離岸風機龍頭西門子—歌美颯在台投資的大型機艙組裝廠；再相隔一公里，世紀鋼投資 38 億元的世紀樺欣工廠，工廠 H 型鋼外表已經完成，未來台灣製造的風機塔柱會在此製造。緊鄰隔壁的廠區，就是天力離岸風電投資 20 億元的葉片廠，今年 6 月有機會打造出台灣第一套國產的大型離岸風電葉片。

根據《財訊》報導，台灣離岸風電產業蓬勃發展的願景，逐步轉變為落入大家眼中的真實風景，外界看起來很平順，但其實得來不易。去年 10 月時，總統蔡英文接見各國離岸風電產業負責人與駐台代表時表示，期盼國際資金、有經驗的開發商、系統商與台灣廠商合作，共同打進國際離岸風電綠能供應鏈，台灣可以成為亞太離岸風電零組件的製造大國。

離岸風電政策是台灣推動能源轉型的關鍵之一，2025 年離岸風電要達到 5.7GW 目標。經濟部預估台灣離岸風電整體產值逾 1.5 兆元，未來包含塔架、水下基礎、電力設施、海事工程，風機零組件等，超過 20 多家本土供應商可受惠。