操盤手看台股：IC設計進入個股時代 漲價概念新主軸看傳產

昨日提到由於類股輪動迅速，漲多的股票震盪易加劇，要提防類股與個股的獲利賣壓，果然之前強勢的 MCU(微控制器) 及 MOSFET(金氧半場效電晶體) 普遍出現回檔，顯示在股價走高後，部分持股者選擇獲利下車，讓股價呈現拉回。目前台股看似頻頻創高，每日都有新高點，但以個股來看，漲勢續航力道普遍不佳，強勢股的隔日多見紅黑並列或是小紅小黑。台股的這種走法近似輪動模式，即有的類股上漲、有的類股修正，等於是在指數行進間消化賣壓，有助於指數維持在萬七之上；只是這種走法，由於資金不容易長時間停留在單一族群上，自然強勢族群就會一直切換，看似盤面都是主流，實則市場等待主流。

屢次提到選股時，重點不在於一個產業，或是一家公司有無利多消息，而是股價在利多出現時所呈現的反應，究竟是上漲？下跌？還是持續震盪？並且相關反應不能只看一天，而是要看一段時間 (如 3~5 日) 的變化。以前述的 MCU 與 MOSFET 為例，即便仍有漲價利多傳出，但是近日股價對此利多的反應 (漲幅) 已較先前明顯收斂，甚至是出現一創高就拉回的情形，顯見資金對於 IC 設計漲到一定程度後，認同度已較先前來得下降，僅有少數如記憶體控制 IC 族群，如群聯、點序等，以及已有一段修正的高價 IC 設計，例如矽智財股的世芯 - KY、金麗科、M31 等，獲得部分資金認同，有買盤進駐。整體來看，IC 設計已進入個股時代。

現階段的 IC 設計股由於今年 3 月的一波大漲，吸引了大量資金進駐，目前籌碼安定度相對較低，若要再攻一波必須要有更大的動能來推升；當中的觀察重點不僅在於 IC 設計股在 5 月中旬將公布的第 1 季財報，還有 5 月上旬要公布的 4 月營收。現階段因第 2 季已有部分業者調漲一波價格，4 月營收必須能讓市場驚豔，優於市場預期，才能吸引更多資金認同，進而再攻一波；否則即會呈現區間震盪，等待後續新的利多。至於奇亞幣概念上，受惠新興挖礦潮，記憶體模組及固態硬碟 (SSD) 需求增溫，相關業者第 2 季營運看俏，觀察 4 月營收公布後的市場反應。

看好的散裝航運，受惠全球經濟復甦，對於鋼鐵需求大增，推升鐵礦砂的需求，而在鐵礦砂大國巴西近日逐漸恢復供應量下，全球業者找船的心態積極，故讓海岬型的船舶租賃價格飆漲，象徵該運價的 BCI 指數 4 月至今上漲逾 70%，進而推升了 BDI 指數 4 月至今上漲逾 35%，散裝相關的中航、裕民、新興等第 2 季營運增溫，也可列入追蹤。

對於一個操盤手而言，當一檔股票出現利多時，要先觀察該股先前是大漲一段？下跌一段？還是整理一段？接著看股價在該利多後，是出現利多上漲的同向波動，還是利多不漲 (甚至下跌) 的反向波動；如此就能研判出該股是否獲得資金認同，進而從中找出新的投資機會。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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