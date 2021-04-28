台航新船下水 7月上旬再交付1艘

散裝航商台航 (2617-TW) 今 (28) 日迎來新船舶「臺威輪 M.V. Tai Strength」，台航董事長劉文慶說明，臺威輪是 2017 年在船價相對低檔時簽訂的 2 艘同型船之一，另一艘船預計 7 月上旬交付營運，新船在此時加入船隊，有利提升營運效能。

劉文慶強調，近年來積極推動船舶汰舊換新計畫，營運綜效已顯現，不僅船隊平均船齡降低、維修成本下降，交付的新船也在散裝航運市場整體上揚之際，伺機簽訂 1-2 年期的論時傭船合約，看好後續對營收的挹注。

臺威輪是台航委託日本株式會社大島造船建造的 6 萬噸級散裝貨輪，在日本大島造船以視訊方式舉行命名交船典禮，參與人員分別於台北、東京和大島三地同步連線，目前台航總船隊規模 16 艘。

台航日前已公布 3 月合併營收 2.48 億元，年增 17%，稅後純益 0.71 億元，年增 173%，每股純益 0.17 元。

由於近來全球原物料的需求暢旺，帶動散裝船運價連袂走揚，台航主力船型為 Panamax 和 Handymax 型船舶，現貨船毛利率已超過 40%，優於去年的 10-25% 區間，法人看好，散裝市況供需持續改善，台航隨著新船陸續加入營運，全年每股純益 (EPS) 有望上看 2 元，獲利年增率上看 60%，挑戰 2018 年的獲利水準。