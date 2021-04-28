航運已暴衝 巴西股市何時翻身？

台灣長榮、陽明等海運類股股價持續飆漲，該不該買進當航海王，成為不少股民熱烈討論的話題。全球需求復甦與原物料價格飆升，是海運類股近期有好表現的關鍵，而本該一起上漲的巴西股市，卻受到疫情困擾而被拋在後面。「鉅亨買基金」認為等到美國進入群體免疫後，巴西將開始取得大量疫苗並控制疫情，而股市也有機會迎頭趕上。

1. 航運價格全面上漲，海岬型漲最多

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

說到海運價格，第一個想到的往往是波羅的海乾散貨指數。但波羅的海乾散貨指數其實是由波羅的海海岬型指數、波羅的海巴拿馬指數與波羅的海超輕便極限型指數共同組成，而這三個子指數的差異在於船隻噸位數。最重的是波羅的海海岬型指數，噸位為 8 萬噸以上，主要載運貨物為煤、鐵礦砂，磷礦石等工業原料；中間的是波羅的海巴拿馬指數，噸位為 5 至 8 萬噸（船隻可通過巴拿馬運河），運送貨物為穀物與民生物資；最輕的是波羅的海超輕便極限型指數，噸位數為 5 至 6 萬噸，運送貨物為磷肥、碳酸鉀、木屑與水泥。而近期整體運價漲幅大多來自於以運送工業原料為主的海岬型。

2. 工業原料價格飆升，成為此輪航運價格上漲主因

從下圖可看出，波羅的海海岬型指數走勢與 CRB 工業原料指數走勢相仿，當 CRB 工業原料指數持續上漲時，波羅的海海岬型指數往往也會跟隨升高。近期工業原料的漲勢，除了來自於全球需求復甦外，更多國家承諾的減碳目標則是另一關鍵原因。以各國政府大力提倡的電動車為例，一台電動車需要用到 83 公斤的銅，遠高於傳統汽車的 23 公斤。更不用提廣設充電站、電網更新與風力發電機組等需要用到的金屬，各國政府提高基礎建設投資將持續推高工業原料價格。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 落後補漲空間大，巴西股市等待疫情結束

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/4/26。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

巴西主要出口商品為黃豆、石油、鐵礦砂與玉米，無論是工業原料或是整體原料價格，都對巴西股市有重要影響。從上圖也可清楚看出，工業原料價格與巴西股市表現高度相關，目前巴西股市表現與工業原料價格明顯脫鉤。而國內疫情失控是脫鉤的主因，根據「鉅亨買基金」預估，美國與歐洲將分別為年中與下半年達成群體免疫，屆時巴西可望取得更多疫苗來控制國內疫情。而待國內疫情受控，巴西股市將有大幅落後補漲空間。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

拉美股市表現墊底，未來上漲潛力大

與去年 2 月的高點相比，台灣與韓國股市漲幅都已經超過 50%，但哥倫比亞、阿根廷與巴西股市仍有 20% 至 30% 左右的跌幅。我們認為隨著美歐於下半年陸續達成群體免疫，新興市場將受惠於復甦的需求與釋出的疫苗，而其中補漲空間龐大的巴西或整體拉丁美洲股市最有潛力。

鉅亨精選基金

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