今年迄今超過1000個貨櫃落海 損失超過5400萬美元

據《彭博社》報導，隨著疫情期間消費者線上購物的增加，航運需求開始激增，相關的交貨壓力也加劇了貨櫃落海的風險，從汽車輪胎到智慧型手機等各種貨物品都傾倒掉入大海。有數據顯示，已經有超過 1000 個貨櫃落海，相關損失金額超過 5400 萬美元。

報導指出，航運業正在經歷 7 年來最為嚴重的貨櫃落海損失。去年，已經有超過 3000 個貨櫃掉入海中。而 2021 年迄今，也已經有超過 1000 個貨櫃掉入海中。相關事故也正在破壞數百家美國零售商和製造商的供應鏈，例如亞馬遜 (AMZN-US) 和特斯拉 (TSLA-US)。

事故增加的原因有很多，其中包括天氣越來越不可預測，載貨量大增，也使得貨櫃堆放較以往任何時候都要高。疫情期間消費者需求激增帶動的電商業務，也加劇了這種情況，增加了航運公司盡快交付產品的緊迫性。

去年 1 月，強風和大浪沖擊了一艘日本貨櫃輪船 One Apus，造成 1800 多個會櫃落海損毀，該事件是自 2013 年以來最嚴重的貨櫃貨海事件，在當時 MOL Comfort 貨櫃斷成兩半，造成 4,293 個貨櫃的貨物沉入印度洋。

全球最大貨櫃航運公司馬士基 (Maersk) 所屬 Maersk Essen 貨櫃輪船在今年 1 月從中國廈門航向洛杉磯途中，約有 750 個貨櫃落海。一個月後，該公司的 Maersk Eindhoven 貨櫃輪船又因航行途中引擎斷電，導致 260 個貨櫃落海。

倫敦海事律師事務所 Clyde&Co. 合夥人 Jai Sharma 表示，據估計，若以以 1 個貨櫃的貨品平均價值 50000 美元計算，One Apus 貨櫃落海損失將近 9000 萬美元，創下歷史新高紀錄。彭博數據顯示，今年到目前為止，貨櫃落海損失估計約為 5450 萬美元。

(本篇不開放合作夥伴轉載)