蔡明彰觀點：萬七傳產當道 貨櫃輪、鋼鐵財報最好 散裝輪、紡織後勁強

今天報告的主題是「萬七傳產當道 貨櫃輪、鋼鐵財報最好 散裝輪、紡織後勁強」。

萬寶投顧蔡明彰強調，現在手中滿手電子股，面對傳產股排山倒海漲勢無所適從的投資人，冷靜整理情緒再出發。

去年投資關鍵字是疫情，買口罩股、疫苗股，漲最凶是遠距商機的電子股。不過，今年投資關鍵字是通膨，施打疫苗後，全球民眾報復性消費，以日常生活用品為採購重心，許多傳產股今年將是 20～30 年最好的一年，再加上股價低、低基期，以及大戶、散戶低持股的兩大優勢。

台股攻上 17,000 點後的主流不再是電子，而是傳產。這次通膨是大宗商品漲價所引發，舉例倫敦銅期貨過去一年漲 75％，今年來漲 19％，倫敦鋁期貨過去一年漲 56％，今年漲 17％，紐約鐵礦石期貨過去一年漲 109％，今年漲 9％，紐約熱軋鋼捲期貨過去一年漲 161％，今年漲 35％。

當大宗商品如此狂漲，原物料佔下游製造業的成本 30～50％，將造成訂單減少或企業毛利率減少，於是傳產上游原料廠成贏家，股價大漲特漲，反之下游製造業毛利率減少，股價看跌成輸家。

目前傳產上游原料股價大漲，但電子下游製造業股價欲振乏力，應是反映大宗商品大漲的毛利率影響。散熱的尼得科超眾 (6230-TW)、保護元件的興勤 (2428-TW)、鋁質電容的立隆電 (2472-TW) 雖都是績優電子，但因原物料漲價，使去年第四季毛利率較第三季下滑，估計今年第一季毛利率續跌，目前都失守季線，就以漲翻天的銅價進一步觀察經濟復甦的工業需求，原本就很大。再來，電動車的需求，今年倫敦銅期貨由目前每噸 9,200 美元，挑戰 2011 年天價的 1 萬美元，不是不可能。

銅價大漲對 PCB 印刷電路板、散熱連接器、封測等下游製造業的毛利率是一大傷害，這些電子股的毛利率下滑一季，未必股價下跌，但無法透過充分調漲產品報價，順利轉嫁成本，毛利率連續下滑二、三季後股價必然下跌，散熱大廠超眾就坦言無法充分產品漲價來轉嫁原物料上漲的成本。超眾去年第四季毛利率 21.52％，較第三季的 25.67％、第二季的 22.62％明顯下滑，銅價大漲使 PCB 族群成重災區，目前利空尚未在台股反映，要提高戒心。

大陸 PCB 龍頭深南電路預告受原物料漲價，使第一季財報衰退的利空，今年來股價大跌 33％，臻鼎 - KY(4958-TW) 大陸子公司鵬鼎控股，今年來股價更下跌近 40％，臻鼎 - KY 去年 EPS 8.9 元，較前年衰退一成，已有警訊。銅箔佔銅箔基板的成本 40％，銅箔為含銅 90％的金屬材料，與銅成本有關的銅箔廠金居 (8358-TW)、榮科 (4989-TW)、銅箔基板的台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW) 去年第四季毛利率下滑，今年是否順利轉嫁成本，值得觀察。

另外，採用銅製程的封測日月光投控 (3711-TW) 第四季毛利率開始下滑，上游晶圓代工台積電 (2330-TW) 因 5 奈米製程佔比提升，提列較多折舊，今年第一季毛利率也開始下滑，估第二季可能跌破 50％，為 2019 年第四季以來新低，近來法說會後利多出盡而下跌。

電子下游未來陷入毛利率大作戰，下游組裝廠去年第四季毛利率，鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 都下滑，鴻海集團今年來股價漲最多的廣宇 (2328-TW)、鴻準 (2354-TW)、乙盛 - KY(5243-TW) 毛利率也都下滑。

萬寶投顧蔡明彰強調，許多投資者只看電動車未來的題材，忽略原物料大漲對毛利率的現階段衝擊，被動元件大廠國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 雖數次調整產品售價，但第四季毛利率已有下滑趨勢，華新科去年第四季毛利率 30.25％，比第二季 33.8％更低，連續兩季下滑。

電子唯有史上最長漲價的面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 去年第四季毛利率仍上揚，友達 16.95％、群創 20.43％。週一電子股資金遭傳產嚴重排擠，盤中低於 50％，呈現 20 年來最低水準，多數電子股走跌，面板雙虎是少數屹立不搖，友達甚至創波段新高。

萬寶投顧蔡明彰強調，研判第一季財報，傳產以貨櫃輪的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)，及鋼鐵的中鋼 (2002-TW)、中鴻 (2014-TW)、豐興 (2015-TW) 最好，長榮、陽明毛利率可望由去年第四季逾 3 成，站上 4 成，中鋼、中鴻毛利率由去年第四季的一成提升到 15％。

傳產當道，股價會說話，今年來大盤上漲 17％、電子股漲 17％，電子最重要多頭主帥的半導體漲 17％，可發現漲勢已不如去年凌厲了。取而代之，鋼鐵今年來大漲 51％、航運漲 47％，是漲幅最大的兩個傳產，績效都打敗了電子股。

盤中具指標的二檔傳產原物料是中鴻及台達化 (1309-TW)，股價已創 1995 年以來的 26 年新高。台股自 1997 年以後，電子擔任主流，等於中鴻、台達化價位回到了末代傳產主流年代，即暗示鋼鐵、塑化今年景氣為近 30 年最好。

中鴻、台達化價位有參考性，過去近 30 年來，未曾二線塑化股價位高於 50 元，台達化打破這個天花板，給予台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、聯成 (1313-TW)、國喬 (1312-TW)、中石化 (1314-TW) 有比價空間，近來走勢常出現漲停。

疫情即將解封，全球糧食醞釀進一步大漲，BDI 指數今年來大漲 75％，散裝輪景氣在搶運糧食後，後勁強，週一台航 (2617-TW) 為首的散裝輪全面漲停，台航今年有 5 艘新船下水，毛利率站穩三成，為散裝輪最高，明年 EPS 成長最大。紡織原料去年受惠產品漲價，南紡 (1440-TW)、集盛 (1455-TW) 第四季毛利率已站上 10％，今年第一季續漲，上半年營運看好，股價在紡織上游績效最突出，今年來股價都大漲超過 5 成。

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