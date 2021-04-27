【富蘭克林】公債殖利率上揚，無礙高收益債券收益機會

隨著經濟基本面復甦，各國財政與貨幣政策持續加持，全球資金充沛下，經濟成長又帶動企業營收回穩，高收益債券因具有收益優勢，仍值得中長期佈局；富蘭克林華美投信認為，全球股市今年波動度明顯較去年增加，故建議適度搭配全球高收益債券，降低波動風險。

由於經濟基本面，3 月美國 ISM 製造業指數創下 1983 年以來新高 64.7，服務業指數更達 63.7 直接改寫歷史紀錄，反映經濟活動熱絡與各行業對於經濟全面解封的樂觀期待；加上 3 月美國就業人數大增 91.6 萬超越預期，改寫去年 8 月來新高；失業率亦降至 6% 左右，雖然離疫情前高峰仍減少 800 萬就業人口，但數字可明顯看見勞動市場與經濟持續復甦中。

富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人張瑞明表示，預估美國 2023 年之前不會升息，在低利環境維持下，全球高收益債市仍有利可圖，故建議逢低持續加碼。由於當前美國優渥的失業補貼可能延緩勞動市場復甦力道，今年 9 月紓困計畫到期後，可觀察是否迎來新一波就業潮。

全球疫苗開打之際，美國、英國為新冠肺炎疫苗接種速度領先的成熟國家，張瑞明分析，已施打一劑的普及率高達近 40% 與 50%，英國單日新增確診人數快速下滑，證明疫苗確實對疫情擴散有利。此外，因美國施打之疫苗大部分為輝瑞與莫德納研發之 mRNA 疫苗，較無副作用消息傳出，有效性亦具優勢，相對其他區域領先。

不僅如此，張瑞明認為，政策面也具支撐效果，由於拜登新一輪的紓困案 1.9 兆與擴大基建預估近 2.3 兆美元將持續投入，個人可支配所得不減反增，高儲蓄率反映潛在的報復性消費動能提高，故也預期消費市場動能可期待，經濟與企業營收成長將有助益。

再者，若進一步觀察前幾次美國公債殖利率上升的波段中，10 年期殖利率彈升約 123~193 基本點，美國高收益債券總報酬指數漲幅也有 7.1%~66.8% 不等的報酬表現，因此，富蘭克林華美投信建議投資人在美國公債殖利率彈升的波段與期間中，不妨持續持有全球與美國高收益債券基金，高收益債券可望發揮低存續期與收益機會優勢，減輕利率風險。(資料來源: Bloomberg, 美銀美林指數, 截至 2021/04/16)

同時，富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）績效相對出色，且波動度低於同類型基金，經理團隊實力有目共睹，今年更獲得 2020《指標》台灣年度基金大獎之全球高收益固定收益 - 本地貨幣：最佳表現、最佳定期定額表現之同級最佳肯定 (註)。

(註) 資料來源：指標雜誌，截至 2021/01/11，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年 9 月底止。在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」；至多有 2 名與同級最佳獎得主差距不到 5% 的供應商將獲頒「傑出表現獎」。基金過去績效不代表未來績效之保證。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基?? 受存款保險、保險安定基? 或其他相關保障機制之保障。故投資本基? 可能發生部分或全部本? 之損失，最大可能損失則為全部投資? 額。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

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