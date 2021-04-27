聯電可望上調今年資本支出 續擴增28奈米產能

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 將於明 (28) 日召開法說會，除外資紛紛看好第二季營收將續戰新高、毛利率持續向上外，法人認為，在市場需求強勁下，聯電可望上調今年資本支出，並預估 28 奈米產能明年將擴增 3 成以上。

聯電先前預估今年資本支出為 15 億美元，相當於年增 50%，不過，從近期以 28 奈米製程產品為大宗的 12 吋晶圓代工需求來看，法人認為，聯電上修今年資本支出機會高，其 28 奈米製程目前月產能 4 萬片，預期至 2022 年將增加 30% 以上。

雖然 8 吋晶圓代工產能持續吃緊，但隨著更多應用從 8 吋轉進 12 吋，法人認為，需求進一步增加空間有限，但在整體 ASP 提升下，預估聯電今年毛利率可望挑戰 30%。



近來業界大舉擴張 12 吋晶圓代工產能，台積電南京廠 28 奈米產能預估將擴充超過 20%，格芯也宣布今年將增加 15% 的 12 吋晶圓代工產能，加上各國 IDM 也相繼擴產，成熟 12 吋晶圓代工競爭將在 2022 年起白熱化。

聯電目前是全球 40/28 奈米製程第二晶圓代工廠，法人預估，聯電今年達到獲利成長高峰後，明年將趨於平淡。

聯電將於明 (28) 日召開法說，美系外資認為，聯電第二季營收將續強，毛利率可望達 30%，可能調高今年營收展望至成長 10-15%，與晶圓代工整體產業成長幅度相近。

