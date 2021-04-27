匯鑽科轉投資IGBT廠建廠中 明年底可望出貨

蘋果手機配件金屬表面處理廠匯鑽科 (8431-TW) 在泰國廠投產並獲營運效益後，擬在台灣跨入車電事業，將在台灣桃園觀音工業區投資設立電動車散熱模組 (IGBT) 的生產線，公司指出，目前新廠區建廠中，預計 2022 年底才會投入量產、出貨。

匯鑽科與長榮航太科技合資成立長鑽科技公司，由匯鑽科投資 6300 萬元取得長鑽科技 35% 股權，藉此跨入車電事業，將在台灣桃園觀音工業區投資設立電動車散熱模組 (IGBT) 的生產線。

就長鑽科技的股東結構而言，匯鑽科持股 35%，長航航太科技將投資 35% 股權，艾姆勒車電公司 (2241-TW) 投資其中 30% 股權。

由於車用零組件涉及行車安全度高，公司主管指出，目前長鑽科技新廠區建廠中，預計經產品認證等程序後，要到 2022 年底才可能投入量產、出貨。

匯鑽科去年營運轉盈，稅後純益 1.07 億元，每股純益 2.4 元，董事會通過擬配發 0.8 元現金股利，為 6 年來首度配發。

匯鑽科 2021 年首季營收 3.38 億元，年增 74.59%，對於目前市場對於「奇亞幣」討論等狂熱，匯鑽科表示，目前為硬碟需求淡季，今年的接單較去年多，但沒有需求高速增加的狀況出現。