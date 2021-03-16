臉書與澳洲新聞集團達成協議 化解新聞付費糾紛

臉書 (FB-US) 與澳洲的新聞集團（News Corp）達成長期協議，同意向媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）出版部門的新聞內容支付費用，化解澳洲媒體業與科技龍頭之間有關新聞內容付費的糾紛。

新聞集團周一（15 日）在聲明中表示，新聞內容付費協議包括集團旗下的全國性的「澳洲人報」（The Australian）、新南威爾士的「每日電訊報」（Daily Telegraph）、墨爾本的「前鋒太陽報」（Herald Sun Daily）、昆士蘭的「郵報」（The Courier-Mail）等媒體。同時臉書也與澳洲的天空新聞網（Sky News）達成付費協議。

新聞集團執行長 Robert Thomson 表示，付費協議將對澳洲的新聞產業具有「重大且有意義的影響」。該協議通過後意味著，臉書用戶可在付費專區（paywall）閱讀新聞以及澳洲新聞集團的突發新聞影片。

臉書全球新聞關係副總裁 Campbell Brown 在聲明中表示：「我們很高興達成這項協議，並期待將臉書新聞帶進澳洲，」

這是新聞集團與臉書達成的最新協議，新聞集團多年來一直秉持科技平台應為新聞內容支付費用。上個月新聞集團與 Google 達成一項為期三年的協議，Google 同意為新聞內容支付費用。

新聞集團長期以來不滿臉書與 Google 透過在自己的新聞平台上出售廣告、獲得免費文章，並賺走大部分的廣告費用，因此才要求科技巨頭要為新聞內容付費。

臉書目前正在與澳洲新聞集團討論，計畫將在澳洲推出專屬的新聞標籤。同時臉書也在美國與英國達成類似的協議，擁有各自的新聞標籤。