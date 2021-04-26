眾智切入美系電競筆電 Q2起放量

紅外線 MEMS 業者眾智 (6819-TE) 今 (26) 日指出，公司動態溫度感測器打入美系筆電大廠，應用在高階電競筆電，預計第二季開始放量出貨，加上在家電、智慧大樓的布局效益顯現，有助今年營收年減幅收斂。

眾智去年受惠疫情帶動，額溫槍中的紅外線感測器需求激增，加上銷售單價大漲，推升去年營收達 12.14 億元，稅後純益 4.02 億元，每股稅後純益 14.93 元，創下歷史新高，明顯優於 2019 年每股虧損 1.06 元。

隨著額溫槍需求進入高原期，客戶庫存面臨調整，產業供需回歸先前供過於求態勢，預計今年營收、獲利將低於去年，也積極瞄準高階筆電、白色家電以及智慧大樓等新應用領域，期望今年營運維繫一定水準。

眾智表示，公司布局熱電堆感測器領域多年，耳溫槍與工業溫度槍感測器為全球市占第二名，達 29%，僅次於德國 Perkin Elmer，今年也將動態溫度感測器導入美系筆電大廠，出貨量可望較去年成長 60%，也是該筆電系列的全球唯一供應商。

眾智除布局電競筆電，也瞄準創作者筆電 (Creator) 系列產品，已陸續送樣多家筆電大廠，今年可望再新增 1-2 家客戶。

此外，眾智在家電領域也有斬獲，與全球前兩大家電品牌廠合作，今年就可正式出貨，並在智慧大樓方面，隨著法規開始制定加裝二氧化碳感測儀，氣體感測器的需求量是過往的數十倍，均是今年的成長動能。

針對股利政策，眾智補充，今年 2 月 5 日已發放 2020 年上半年現金股利 3 元，董事會權衡考量自家新研發大樓營建將花費 7 億元，為健全財務，因此 2020 年下半年的股息，擬配發現金股利 0.5 元，合計 2020 全年現金股利為 3.5 元。