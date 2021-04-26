統一超、全家祭冷凍店到店服務 拚包裹數倍增

看準生鮮電商需求正蓬勃發展，超商雙雄統一超 (2912-TW) 和全家 (5903-TW) 今 (26) 日不約而同宣布推出冷凍店到店服務，統一超預期，7-11 冷凍交貨便上市後每月可吸引超過 15 萬人使用，而全家則樂觀看待，今年冷凍包裹件數可望倍增成長，添同店成長新動能。

據未來流通研究所調查，去年受疫情影響，台灣生鮮和食品線上銷售金額高達 862 億元，年增逾 20%。

全家看好生鮮電商蓬勃發展，此次推出全台第一個專營冷凍食品商城「好生凍生鮮集市」，預計 4 月 28 日開站，網羅網購、餐廳名店等 30 家廠商進駐，提供有近 1000 款商品，全台店點均提供冷凍店取和店寄服務。

全家 E-Retail 事業本部副本部長林志清進一步說明，疫情催生出宅經濟兩大新消費常態─生鮮冷凍食品成長、網購需求更熱，為因應此趨勢，全家加速布局冷凍基礎建設、開發冷凍即食鮮食，並陸續與大型電商平台稼接冷凍店取服務，帶動去年整體冷凍業績和冷凍店取件數雙雙成長 30%。

此次全家好生凍生鮮集市平台上線，第一階段先邀請線上線下名店進駐開店，預計第三季將再擴大服務範圍，提供「好賣 +」等自有電商開店平台內的小賣家使用，全家樂觀看待，今年全家冷凍包裹件數可望倍增成長。

統一超也指出，據 7-ELEVEN 內部數據，去年包裹寄件需求量大幅成長，尤其冷凍宅配包裹件數以每月平均兩位數速度成長，3 月疫情嚴峻時冷凍宅配量更創歷史新高，成長 35%，冷凍交貨便新服務上路後，將開放微型創業家做冷凍宅生意，預計每月將吸引超過 15 萬人次使用。