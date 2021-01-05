額溫槍需求維持高檔 豪展、熱映去年營收倍增創新高

體溫測量廠今 (5) 日公布營收，雖然受到貨櫃運輸受阻影響，12 月營收略微衰退，不過受惠額 / 耳溫槍需求維持高檔，豪展 (4735-TW) 去年第 4 季營收、全年營收年增逾 1 倍，創新猷；熱映 (3373-TW) 去年營收也同樣寫新高。

豪展 12 月營收 3.38 億元，月減 7.45%、年增 217.42%；第 4 季營收 10.52 億元，季增 12.75%、年增 205.8%；去年全年營收 25.99 億元，年增 108.39%。

展望今年，豪展訂單能見度看至今年中，加上同業調整產品銷售策略，部分客戶將產品模具轉移至豪展進行生產，且今年擴大下單力道，今年營運有望維持高檔。

法人認為，豪展訂單充足，加上為消化訂單擴充產能，本季單月營收有望維持 3 億元，但因遇上農曆春年，營運趨於保守。

熱映 12 月營收 2.07 億元，月減 24.18%、年增 223.67%；第 4 季營收 7.41 億元，季減 0.13%、年減 276.14%；去年全年營收 26.17 億元，年增 233.38%。

熱映主要產品為額 / 耳溫槍等體溫量測相關，代工客戶為歐姆龍，由於新冠肺炎疫情蔓延全球，帶動海外客戶需求強勁推升營收成長，海外營收比重也從過去的 5-6 成，拉升至 7 成以上。