〈Q4財報搶先看〉豪展去年每股純益續攀新高 熱映有望維持高檔

醫材廠豪展 (4735-TW) 受惠海外額溫槍需求不減，產能同步擴增，惟去年第 4 季受到匯損衝擊大，法人估，每股純益約 5 元，全年每股純益仍挑戰 15 元攀新高；熱映 (3373-TW) 則在需求不減下，營運有望維持高檔。

豪展去年持續受惠疫情帶動耳 / 額溫槍需求強勁，為消化手中訂單，陸續增加台北廠、中國吳江廠產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，總產能提升 1 倍以上，產能滿載狀況下，推升整體營運顯著增長。

豪展坦言，由於客戶多出貨至歐美地區，去年第 4 季匯損衝擊大，加上貨運航運吃緊，部分訂單遞延出貨，去年第 4 季獲利表現將較第 3 季下滑，不過毛利率仍可站穩 30% 以上。

法人估，豪展去年前 3 季稅後純益 3.33 億元，年增 229.7%，每股純益 9.49 元，在匯損衝擊下，第 4 季每股純益約落在 5 元，全年挑戰 15 元，仍創新高。展望後市，豪展訂單能見度高，預估本季營收上看 10 億元，創同期新高。

熱映主要產品為額 / 耳溫槍等體溫量測相關，去年同樣受惠替溫測量產品需求暴增，營收年增幅成倍數成長，其中主要代工客戶為歐姆龍，加上新冠肺炎疫情蔓延全球，海外營收比重也從過去的 5-6 成，拉升至 7 成以上。

法人認為，熱映去年出貨量衝高，相較過去代工出廠價，現有產品單價、利潤成長數倍，已大賺逾 1 股本，隨著需求維持高檔，獲利同樣改寫歷史新高。