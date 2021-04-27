

◆盤勢分析

1. 美國總統拜登預計將於週三提出向富人調高資本利得稅的政策，美股超級財報週起跑，全球新冠疫情持續增溫，印度單日新增確診再刷新高，土耳其宣布全面封鎖，能源股隨油價反彈，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.18 至 1.67％，美股四大指數短期偏多整理。台積電 ADR 上漲 2.38%，聯電 ADR 上漲 5.47%，TESLA 盤後公布 EPS 為 0.93 美元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 17,200 點至 17,300 點，壓力為 17,700 點至 17,800 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 206 點附近，壓力為 216 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、4 月營收預期靓、2021 年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運動風、運輸、原物料、高殖利率等。

5. 蘋果公司 26 日表示，為了加速投資美國，未來五年將擴大在美國的投資 20%，撥出 4,300 億美元支持就業，並將攜手供應商與製造商，在全美各地創造 2 萬個工作機會，還會在美國九個州開發下一代矽材、推動 5G 創新。APPLE 此舉恐對全球供應鏈帶來新一波挑戰。

6. 全球機構投資人已將企業推動環境、社會及公司治理（ESG）成果列入投資衡量指標，為響應全球 2050 年全球淨零碳排目標，晶圓代工龍頭台積電（2330）丟出震撼彈，擬將供應鏈碳足跡及減碳績效列入公司採購重要指標。台積電要求設備供應商在 2030 年前必須節能 20%，並將其列為採購評選標準，若沒有達標，可能失掉台積電不少生意。台積電供應鏈將面對新課題。

7. 驅動 IC 大廠聯詠（3034）公告第一季財報，單季稅後淨利達 58.75 億元，將近賺進一個股本，並且創下歷史新高，每股淨利為 9.66 元。法人預期，在驅動 IC 漲價效應帶動下，聯詠第二季獲利可望更上一層樓，上半年有望挑戰賺進兩個股本。

8. 微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（26）日公布首季營收和毛利率均略微下滑，單季每股純益 1.54 元，略低於前一季的 1.59 元。展望本季營運，法人預估，營收和毛利率將雙雙回升，第 3 季則會呈現營收升、毛利率降的走勢。

9. 隨著新興加密貨幣─奇亞幣熱潮來襲，威剛（3260）高容量固態硬碟（SSD）接單暴增，4 月訂單量即較 3 月躍升四到五倍。威剛董事長陳立白樂觀看待高容量產品比重攀升對公司獲利帶來正面貢獻。

