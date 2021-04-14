〈零售迎母親節大檔〉旺季將至 二大超商Q2營運加溫

兩大超商統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW)3 月合併營收和第一季合併營收同創同期新高，時序逐漸進入超商傳統旺季，隨著超商母親節檔期預購開紅盤，加上高溫商機漸發酵，超商業第二季營運可望續強。

統一超表示，台灣 7-ELEVEN 營收成長動能強勁，其中，台灣 7-ELEVEN 受惠 OPEN POINT 會員突破 1300 萬名，有效帶動熟客商機，同時，7-ELEVEN 持續開發差異化鮮食，帶動已處高比較基期的鮮食 3 月業績仍較去年同期再成長近 10%。

進入第二季後，統一超仍積極強化鮮食版圖， 與星宇航空將展開第二波全新合作，攜手頂級燒肉品牌胡同燒肉首度跨界共同開發，打造精品等級飛機餐，成為國內便利商店首創以飛機餐概念推出的可微波加熱鮮食，預計將再引發一波消費討論話題。

統一超強調，7-ELEVEN 持續開發差異化商品，因應春夏換季推出多樣化商品和春酒賞活動等，持續推升業績可期。

全家則看好，隨著氣候逐漸轉熱，飲料、輕食類鮮食將成為銷售重點，再加上母親節預購檔期發動，可望驅動第二季營收續成長。

全家指出，已啟動第二波母親節預購，共推出蛋糕、甜點、3C 家電等超過 200 項商品，價格帶落於 199-1300 元不等，樂觀看待在內需買氣持續轉強下，母親節檔期業績將成長 20-30%。