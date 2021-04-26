〈陸港盤後〉虎頭蛇尾 上證遇賣壓 放量下挫1%

美股持續走揚，帶動週一 (26 日)A 股三大指數開高，醫療物資出口、疫苗、口罩、新冠檢測等防疫概念引領 A 股早盤漲勢，創業板指更是一度上漲逾 2%。

但在午盤後 A 股出現一波急殺，證券類股帶領非銀行金融股全線下挫，三大股指放量翻黑，另一方面，宣布暫停上市計劃的字節跳動也導致相關概念股重挫，影響市場人氣。

今日滬深兩市成交金額明顯擴大，突破 9000 億人民幣，達 9084 億人民幣，日增 17%，創 3 月 9 日以來最大成交金額。

港股方面，早盤在美國 PMI 與房市數據優於預期的利多及印度新冠疫情大爆發的利空相互影響下小幅開低，之後在新經濟族群上漲的刺激下，恒指由黑翻紅。

午盤後 A 股下挫，連帶拖累恒指回檔，最終恒指收黑，恒生科技指則在快手科技 (1024-HK) 大漲逾 7%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 勁揚 5% 的帶動下收高。

截至收盤，上證綜指下挫 0.95%，報 3441.17 點；科創 50 指數上漲 0.23%，報 1314.91 點；深證成指下跌 0.89%，報 14224.45 點；創業板指下滑 0.84%，報 2969.4 點。

恒生指數下滑 0.43%，報 28952.83 點、恒生科技指數上漲 0.21%，報 8485.24 點。

北向資金進出方面，週一北向資金買超人民幣 32.04 億元，其中滬股通賣超人民幣 1.02 億元，深股通買超人民幣 33.06 億元。

法人觀點

中信證券認為，4 月市場流動性和第一季財報超出預期，但投資人對未來內外在流動性仍有顧慮，導致場外資金呈現觀望，預計第一季市場結構性多空對抗會加劇，但由於中國基本面不差，在利多支撐下 A 股緩慢回升的趨勢不變。

