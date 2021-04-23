〈陸港盤後〉投機買盤重現！創業板指週線狂飆7.5%

受到美股下滑影響，週五 (23 日)A 股三大指數開低，不過在基金熱門持股概念上漲的帶動下，市場人氣回溫，拉抬三大指數由黑翻紅，而創業板指更因生技類股勁揚的刺激，指數一度大漲逾 2%。

午盤後三大指數保持在高檔震盪，終場以相對高點作收。成交量能方面也較前一個交易日略為上揚，今日滬深兩市成交金額達人民幣 7786 億元，較前一交易日增加人民幣 377 億元。

(圖片: AFP)

港股方面，雖然美國傳出拜登打算針對富人加徵資本利得稅，但對於港股沒有影響，早盤港股在科技類股反彈的帶動下開高走高。不過拜登加稅的傳聞導致加密貨幣全面重挫，連帶影響相關個股走勢，火幣科技 (1611-HK)、歐科雲鏈(1499-HK) 等紛紛重挫。

科技類股擺脫近期疲弱走勢，美團 (3690-HK) 大漲約 5%、快手 (1024-HK)、網易 (9999-HK) 勁揚 4%；嗶哩嗶哩 (9626-HK) 飆漲逾 6%。

截至收盤，上證綜指上漲 0.26%，報 3474.17 點；科創 50 指數上揚 0.51%，報 1311.83 點；深證成指上漲 1%，報 14351.86 點；創業板指上漲 1.87%，報 2994.49 點。本週上證綜指上揚 1.39%，科創 50 指數大漲 2.91%，深證成指大漲 4.6%，創業板指勁揚 7.58%。

恒生指數上漲 1.12%，報 29078.75 點、恒生科技指數上漲 2.27%，報 8467.75 點。

北向資金進出方面，週五北向資金買超人民幣 78.59 億元，其中滬股通買超人民幣 38.1 億元，深股通買超人民幣 40.49 億元。本週北向資金合計買超人民幣 210.24 億元。

法人觀點

山西證券認為，隨著第一季業績陸續公布後，指數本益比將下滑至合理水準，而這也替未來創造出新一波行情的機會。從經濟基本面來看，三月中國經濟數據不差，週期和消費服務產業仍有繼續復甦空間，A 股整體基本面支撐較強，預計市場將在景氣明確的消費、科技、新能源等類股帶動下繼續呈震盪上漲走勢。

