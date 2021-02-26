定穎去年稅後純益6.79億元 EPS2.58元 擬配息0.4元

PCB 廠定穎 (6251-TW) 去年第四季因匯率損失及人工費用大增的因素，意外出現虧損 615 萬元，全年稅後純益為 6.79 億元，每股純益 2.58 元，今 (26) 日董事會決議配發 0.4 元現金股利，也為 9 年來首度發放股利，將提交 5 月 28 日的股東會決議。

同時，定穎繼去年辦理現增案籌資後，今天董事會也決議發行 5 億元無擔保可轉換公司債，進行市場籌資。

定穎 2020 第四季營收 35.12 億元，毛利率為 10.94%，季減 1.74 個百分點，年減 4.85 個百分點，稅後虧損 615 萬元，較上季及去年同期由盈轉虧；累計 2020 年全年定穎營收 126.24 億元，毛利率 13.57%，年增 0.75 個百分點，稅後純益 6.79 億元，年增 3.37 倍，每股純益為 2.58 元。去年主要在於出售龜山廠的處分利益挹注。

定穎近幾年將產品重心放在汽車板、儲存式裝置、通訊及網通、光電板與醫療設備等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統，伺服器以企業和雲端用伺服器為主，網通則是主攻路由器、小基站、天線、光模塊、衛星接收器。

定穎主管指出，去年第四季的獲利不如預期，主要受到人民幣及台幣兌美元升值，以及人工費用增加的影響。而今年客戶需求強勁，營收穩定，但受滙率和原物料價格上漲的影響，獲利不確定性高。