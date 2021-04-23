英國3月零售銷售月增5.4% 高於市場預期

根據英國國家統計局 (ONS) 在週五 (23 日) 公布的數據顯示，受惠於防疫封鎖限制的放寬，英國今年 3 月零售銷售額較上個月增長了 5.4%，高於市場預期。

數據顯示，英國 3 月份零售銷售額較 2 月份增長了 5.4%，高於市場預期的 1.5%。與去年同期相比，則增長了 7.2%，好於市場預期的 3.5%。

扣除燃料後的英國 3 月核心零售銷售，則較上個月成長 4.9%，好於市場預期的 2%，與去年同期相比則增長 7.9%，遠勝市場預期的 4.5%。另外，英國 3 月線上購物占整體零售銷售的比例回落至 34.7%，但仍高於去年同期的 23.1%。

報告中指出，這些數據反映了防疫放鎖限制放寬對消費者支出的影響。凱投宏觀 (Capital Economics) 的經濟學家 Paul Dales 表示：「3 月份零售銷售的強勁成長表明，即使是在非必需品商店於 4 月重新開業之前，經濟也取得了相當大的進步。」

另有數據顯示，為應對疫情對經濟帶來的打擊，在上個月結束的財政年度中，英國政府淨借款達 3031 億英鎊 (約合 4,201 億美元)，較上一年猛增了 2,460 億英鎊。借款佔 GDP 的比例為 14.5%，創 1946 年第二次世界大戰以來的新高。

國際貨幣基金組織 (IMF) 的數據顯示，去年英國經濟暴跌近 10%，創下三個多世紀以來最大規模的跌幅，但預計在 2021 年，英國經濟將增長 5% 以上。

在英國非必要商店經歷了三個月的防疫封鎖後，如今已經重新恢復營業。據研究機構 Springboard 的數據顯示，上週在英國上街購物的人數較前一週猛增了 87.8%。

Springboard 深度分析總監 Diane Wehrle 表示，數據結果，顯示出購物者渴望回到實體店購物的具體證據。不過，他也表示，英國整體零售商店購物人數或人流量，仍然較疫情爆發前的 2019 年同期下跌 25.4%。