再攻podcast！Spotify將以2.35億美元收購Megaphone

Spotify (SPOT-US) 週二 (10 日) 宣布，同意以 2.35 億美元收購廣告科技公司 Megaphone，是該公司最新一項大型 Podcast 收購交易。

但該公司拒絕透露該交易是以全現金、股票還是混合方式進行。Spotify 週二收跌近 9%。

Megaphone 為 Podcast 發布商和廣告商提供技術，可讓他們在 podcast 中尋找目標時段置入廣告，該公司提供 podcast 託管、分銷和廣告插入工具給 podcast 發佈者，例如 ESPN 和《華爾街日報》，廣告商可用該公司技術在這些發佈者的 podcast 內容中尋找廣告對象。

交易完成後，Spotify 將使用 Megaphone 的技術來製作具目標性的廣告，並向第三方 Podcast 發佈者提供專有的廣告插入工具 (SAI)。

過去幾年 Spotify 一直在進行 podcast 收購，買下了 Joe Rogan、Kim Kardashian、Michelle Obama 等人的節目，並收購 The Ringer 和 Gimlet Media 等公司，現在借助此回的收購交易，將可把全部內容進一步獲利化。

廣告僅佔 Spotify 收入的一小部分，但該公司管理者表示對廣告機會感到樂觀。

Spotify 在第三季財報中提到，上一季每月平均總用戶中 22% 使用 podcast，而 podcast 廣告營收較去年成長近 100%，且已經收錄超過 190 萬檔 podcast。

財務長 Paul Vogel 在第三季電話會議上表示，「以『如何更好地目標性廣告，並允許創作者更高程度地讓內容獲利』這方面來說，我認為創新很少，尤其是在 podcast 方面。」

「我認為我們有能力將那些工具和服務帶入這生態系統，這對業務整體成長的幫助很大，這也會讓創作者真正用他們的產品賺錢，我想這能互惠互利。」Vogel 說。