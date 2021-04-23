台幣收28.111元續寫近24年新高 單周升值2.3角

台北股匯今 (23) 日雙漲，在外資熱錢持續湧入下，新台幣兌美元匯率連二升，終場升 3 分，收在 28.111 元，改寫近 24 年新高紀錄，台北外匯市場成交值 7.84 億美元，本周累計升值 2.3 角，匯銀人士認為，若美元下周持續走弱，台幣有機會再現 27 字頭。

台股近來成交屢創歷史天量，今天仍有 4500 多億元的量能，其中，外資大手筆買超逾 190 億元，三大法人聯手敲進 211.5 億元，推升加權指數尾盤拉高上漲 203 點，收在 17300 點，收復 5 日線。

除了外資持續匯入，出口商適逢月底，有實質拋匯需求，新台幣兌美元一度升至 28.076 元，終場升幅略為收斂，以 28.111 元作收，升值 3 分，續創近 24 年新高，台北外匯市場成交值 7.84 億美元。

匯市自今年 2 月以來，已經回到供需平衡的結構，匯率由市場決定，央行在盤中及尾盤均不調節，柳樹理論不復見，而美國財政部公布匯率報告，未將台灣等亞洲國家列入匯率操縱國名單。

匯銀人士評估，台幣這波升勢來得很快，若美元指數持續走弱、往 91、90 關卡靠攏，台幣不排除下周就會見到 27 字頭。

新台幣蟬聯「最強亞幣」，根據央行統計，今年以來累計升值 1.41%，遙遙領先人民幣升幅 0.69%；「最弱亞幣」日圓今年則重貶 4.45%，台灣主要貿易競爭對手韓元貶幅 2.82%，星元貶 0.48%。