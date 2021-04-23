台泥DAKA推低碳單車遊及DAKA音樂村 協助部落發展

台泥 (1101-TW) 宣布，DAKA—開放生態循環工廠正式推出「和平低碳單車遊」遊程，除了協助工廠周邊部落發展生態觀光以外，也呼應了台泥減碳永續的理念。

台泥董事長張安平指出，在 2000 年代氣候變遷造成的天災是 6.2 次，在 2010 年代已經到 11.9 次，2020 年發生的次數更多出很多。這正是歷史以及大自然在跟我們對話。

張安平進一步指出，嚴重的疫情或是地球氣候大幅度的改變惡化，未來的問題已經不是單一國家或單一地區可以自我解決，全人類必須一起坐下來談合作，因為對地球所有的人只有一個相同的未來，必須要相信，下一個自然界的疫情爆發，或者二氧化碳的排放所造成的氣候災難，對居住的這顆藍色星球和人類社會產生的影響將會越來越強烈，越來越難以收拾。

張安平認為，巴黎協定是希望地球能夠把溫度上升保持在攝氏 1.5 到 2 度以下，但是如果我們繼續現在的生活以及生產的腳步，到了 21 世紀中期，地球是會確定朝向災難性的升溫攝氏 4 度進行。

2020 年 1 月台泥將花蓮和平水泥廠對外開放，成立了台泥 DAKA—開放生態循環工廠，截至今年 3 月底已吸引 304 萬人次造訪，2021 年更致力串連周遭聚落，希望能將人車效益外溢到部落，協助部落發展出特色旅遊。

此次，由雲朗觀光集團與捷安特協力台泥規劃，以在地創生、低碳環保主軸推出「和平低碳單車遊」，規劃半日遊程，走訪水泥廠所在的花蓮和平村，與台泥所屬的和平生態工業港、DAKA 園區，除了探索部落海灘私房景點、品嘗在地特色小吃，還能將單車騎進歐盟認證的生態工業港，在港邊眺望「花蓮藍」，並且欣賞水下豐富珊瑚礁與繽紛的熱帶魚群。

捷安特也特別到 DAKA 開設部落單車管家課程，協助培訓 DAKA 周邊部落單車人才養成，希望未來有更多熱血的部落青年投入低碳旅程，以單車騎乘的綠色環保旅行方式，融入現代服務體驗流程，加上部落人溫暖熱血的嚮導，讓更多旅人看見小村落的人情美好。

除了單車旅遊，音樂也是體驗部落人文的重要媒介，台泥 DAKA 自 4 月 30 日起，將連續第二年開放「DAKA 音樂村」表演舞台，讓全台原民音樂人可以自由申請演出，最終將選出優秀的歌手或團體，台泥並將邀請獲選的音樂人，參與 7/31、8/1 即將在鄰近台泥 DAKA 的漢本海灘，舉辦的「我救廢！音樂祭」夏日演唱會上高歌。也歡迎全國各地的旅人，到 DAKA 園區以及線上音樂串流平台 StreetVoice 搜尋「DAKA 音樂村」，聆聽更多原民好聲音。