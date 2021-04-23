台企銀董事提名人選出爐 董事長內定第一金總座林謙浩接任

台企銀 (2834-TW) 今年即將進行董事改選，董事提名人選出爐，其中財政部提名 5 席人選，其中包括第一金 (2892-TW) 總經理林謙浩與代理董事長張志堅，兩人內定分別出任台企銀董事長與總經理。

根據剛出爐的台企銀董事提名人選，6 月底改選將選出 10 席一般董事、5 席獨立董事，合計共 15 席董事，其中財政部提名 5 席、台銀提名 3 席、工會提名一席，至於前年參與增資的國發基金也提名一席，這也是國發會首度進軍台企銀董事會；另有一席則由中纖集團大老王哲男，以自然人身分角逐董事席次。

攤開這次台企銀董事人選名單，財政部提名五席人選中，除林謙浩來自第一金、張志堅為現任總經理，其他兩名包括林秀燕則是國庫署副署長、黃勤文則是國庫署債務管理組組長，而游宏生則是現任台企銀工會理事長。

而台銀所提名的三席人選主要來自學術界，除戴士原為台銀人資處處長，王文杰為政大副校長、蔡子晧為清大計量財金系教授。

至於國發會所提名的葉俊顯，則是中華經濟研究院副院長；另外，台企銀工會也自行提名一席，爭取勞工董事席次。

另外，5 名獨立董事提名人選分別為，台經院副院長林欣吾、東吳大學法學院副院長莊永丞、中央大學管理學院產業經濟研究所教授劉錦龍、陽明 (2609-TW) 海運董事張紹源、臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授林秋綿等人。