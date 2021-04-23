台股強彈收復5日線 外資回頭大買190億元 三大法人買超211.5億元

傳產族群今 (23) 日熄火，市場資金重回電子股，權王台積電重拾漲勢站上 600 元關卡，聯發科、聯電等權值股同步走強，帶動加權指數急拉尾盤，上漲 203 點，收在 17300 點，收復 5 日線，周線拉出連五紅，累計本周上漲 141.46 點，外資回頭大買近 200 億元，三大法人聯手買超 211.5 億元。

加權指數昨天創下 6000 多億天量後，今天成交值略降，但仍有 4500 多億元。觀察籌碼面，外資大手筆買超 190.55 億元；投信也小買 1.38 億元；自營商買超 19.36 億元。三大法人合計買超 211.5 億元。

半導體族群重回多頭焦點，台積電強彈近 2%，站回 600 元整數大關，終場收 602 元；聯電晶圓代工啟動新一波漲價，今日股價延續強勢，大漲 4%，收 57 元；聯發科開低走高，重返千元大關，盤中漲幅不斷擴大，終場漲逾 5%、收 1035 元，成功躋身九千金。鴻海、台達電、大立光等電子股也上漲 1-2%。

儘管比特幣持續拉回修正，跌至 5.1 萬美元，但近來奇亞幣崛起，再度掀起挖礦熱潮，礦工開始瘋搶固態硬碟 (SSD)、傳統硬碟 (HDD)，麗臺、撼訊、映泰均亮燈漲停；硬碟股銘異也連續 2 個交易日亮燈漲停。

隨著 DRAM、NAND Flash 第二季報價看漲，控制晶片大廠群聯今日證實，向客戶發出通知，即日起所有新接單全面調漲，其中以電源管理 IC 及 8 吋製程產品漲最多，激勵股價直奔漲停，達 561 元，創近 14 年新高，相關記憶體族群同步吸引買盤進駐，威剛同步亮燈漲停，華邦電、旺宏也有 4% 以上的漲幅。

高價股吸引資金進駐，富邦媒近期積極搶攻母親節檔期商機，加上旗下 momo 購物網今晚開放紫色 iPhone 12 新機預購，可望引發新一波 3C 買氣，富邦媒股價一路走高，尾盤衝上漲停價 1100 元，改寫天價紀錄，並躍上台股第六大高價股，超車祥碩及亞德客 - KY。