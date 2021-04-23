【Wen姐筆記】6523億元天量逃命？換手？17000保衛戰看主將

台股昨日航海王與鋼鐵人聯手，早盤推升指數再登 17428 點歷史新高，但獲利下車調節賣壓，演變成多殺多，成交量能爆出 6523.88 億元天量，加權指數演出開高走低，大幅震盪後以 17096.97 點作收。昨日尾盤主殺的族群主要就是航運與鋼鐵等傳產，而原本相對弱勢的電子，未能積極表現，而 6523 億元天量是逃命? 或是換手量? 只要 17153 點未能站穩，都得提防進入 17000 點保衛戰。17000 歡樂派對能否續攤，得迅速找出接力上陣的主秀! 關鍵點位為 16988、17053 與 17188 點。

台股多方如欲化解昨日爆量長黑，保住 17000 點城池，首要之務守穩 17053 點，至少收復 17100 點，17100 兩端哨站為 17082 與 17114 點，但還不足以化解危機，必須站穩 17153 點之上，多方才可稍稍喘口氣，否則都得有 17000 點保衛戰的準備! 如能收復 17200 點城池，這也是多方北上重要補給據點，17200 點兩端哨站為 17182 與 17215 點，而 17255 點站穩，多頭才有機會重整腳步，繼續北上。而 17300 點兩端哨站為 17286 與 17323 點，必須闖關 17357 成功，才有機會再改寫新高!

但如 17053 點未能守住，仍得提防短線多殺多賣壓繼續出籠，正式進入 17000 點保衛戰， 17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，如棄守則本波 17000 點歡樂派對將加速散場! 如震盪幅度擴大，需提防回測 16944 與 16900 點，16900 兩端哨站為 16888 與 16919 點，棄守則進入月線保衛戰，如再失守 16853 與 16800 點，多方要重返 17000 城池難度大增，16800 點城池與兩端哨站 16777 與 16823 則是多方疆域最後防守區。

台股要迅速回穩，首先爆量的鋼鐵與航運得量縮，而且不宜持續出現急跌長黑，另一個觀察重點則是電子! 昨日外資並未落跑，八大行庫也站在買方，昨日落跑的是 42 億元融資與 59 億元自營商，均被歸類為不安定籌碼。因此最快穩住盤勢的方法，就是已經休息多時的電子族群，能夠穩住盤面，並吸納自傳產族群撤出的資金，當然護國神積台積電是否能收復 600 元關卡，也是指數能否迅速回神的觀察重點! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)