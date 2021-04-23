〈台股盤後〉多方低接電子股 漲203點守穩17300點

台股今 (23) 日上沖下洗後轉強，盤中雖一度又見賣壓，但仍穩守萬七關卡，尤其最後一盤湧現 179.3 億元大單拉抬漲點逾 50 點，終場收漲 203.3 點至 17300.27 點，幾乎收復過去 2 個交易日跌點，也守住 5、10 日線，成交值則收斂至 4542.63 億元，其中，電子股買盤再度轉強，多方在歷經大盤大幅震盪後仍勇於逢低承接。

由於傳產原物料族群普遍漲多後壓回，多方資金逐漸輪動至電子族群，記憶體模組相關族群強彈，威剛、品安、宇瞻、十銓、廣穎均攻上漲停，創見漲 7% 上下。

挖礦概念股再次轉強，麗臺、映泰也亮漲停燈號，技嘉、青雲均漲逾 6%，崴強電漲 4%，微星漲 2%。

IC 設計相關族群同步走揚，在聯發科、矽力 - KY 大漲半根停板激勵下，群聯、安國、偉銓電、矽統、敦泰、笙泉、矽創漲停，天鈺、杰力和鈺創漲逾 7%，信驊、笙科、聯陽和類比科、聯傑等漲半根停板上下。

MOSFET 族群反彈轉強，尼克森漲停，富鼎漲逾 8%，杰力漲 7.5%。

不過，護國艦隊在昨日出現多殺多的壓力下，今日繼續整理走弱，四維航跌停，正德、台航跌逾 7%，中航和新興跌半根停板，萬海和長榮均跌超過 4%，並造成物流業者同步走弱，中櫃跌超過 8%，榮運跌 7%，台驊投控、建新國際和遠雄港均跌 2% 之上。

而鋼鐵股同樣持續陷入整理，燁興跌超過 6%，新鋼、高興昌和大成鋼跌逾半根停板，長榮鋼和春源跌 4%，中鋼、千興和彰源等跌 2%，海光、中鴻、美亞等也陷入盤下整理。

國泰證期研究部認為，外資近期期貨未平倉空單仍維持高檔，本土投信 4 月以來於集中市場也持續減碼，顯示整體法人對於持續走高的台股並未一頭熱，反觀融資持續創近期新高，增幅明顯大於指數漲幅，融券則創近期新低，顯然散戶近期偏多，大盤持續往上仍面臨不小壓力。