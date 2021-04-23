鈺創搭奇亞幣硬碟掃貨潮 訂單暴衝

近來受惠奇亞幣熱潮延燒，對高容量傳統硬碟 (HDD) 需求大增，鈺創 (5351-TW) 為美系與日系硬碟大廠供應鏈，公司也證實，目前 HDD 需求相當強勁，供應短缺，只能滿足部分客戶需求。

近期受到記憶體市況火熱帶動，加上奇亞幣題材激勵，記憶體族群股價齊揚，威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW) 同步亮燈漲停，十銓 (4967-TW) 也飆漲超過 8%，宇瞻 (8271-TW)、創見 (2451-TW) 均漲逾半根停板；相比之下鈺創仍未有明顯漲幅，法人看好可望落後補漲。

奇亞幣與比特幣 (Bitcoin) 同樣具備去中心化和匿名交易等特性，不過，有別於比特幣採用工作量證明 (Proof of Work)，以處理器、GPU 或 ASIC 採礦機來開採；奇亞幣採用時間與空間證明 (Proof of Space and Time)，因此硬碟儲存空間越大，挖礦效益越高。

在奇亞幣熱潮延燒下，記憶體包括高容量 HDD(傳統硬碟)、高階 SSD(固態硬碟) 需求大爆發，通路商已有部分 1TB 以上的 SSD 全數售光，搶貨潮也蔓延至高容量 HDD。

目前全球硬碟製造商僅剩 Seagate、WD、Toshiba 等 3 家美系與日系廠商，鈺創長期以來都是其供應鏈，供貨 SDRAM、DDRx 系列 (囊括 DDR1 至 DDR4)。

鈺創表示，一直以來均持續供貨美國、日本硬碟廠，目前 HDD 需求十分強勁，由於供應短缺，產能供不應求，只能滿足部分客戶需求。

另一方面，近來受惠三星、海力士等大廠，積極將部分低密度 DRAM 產線轉換為 CMOS 產線，加上力積電 DRAM 產能空間受壓縮，帶動利基型 DRAM 市場供給轉緊，價格飆漲，目前累計漲幅已超過 7 成，鈺創也受惠漲價效益，獲利空間同步拉升。