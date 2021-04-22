傳產翻臉 台股殺尾盤跌105點收17096點 爆出6448億元天量

隨著多頭大軍排山倒海湧入，鋼鐵、航運等傳產股再度噴漲，推升台股今 (22) 日早盤勁揚逾 200 點，攻上 17428.15 點歷史新高，在資金排擠效應下，電子股欲振乏力，12 點過後，獲利了結賣壓出籠，大盤急殺回測萬七，終場跌勢收斂，下跌 105.14 點，收 17096.97 點，5 日線得而復失，高低震盪達 361 點，成交值更爆出 6448.89 億元，改寫天量紀錄。

台股早盤熱鬧非凡，集中市場第一小時成交量就超過 2200 億元，創新高，傳產原物料股氣勢如虹，鋼鐵族群方面，國內龍頭廠中鋼領軍噴漲近 9%，最高衝上 41.95 元，多檔中下游廠都觸及漲停，儘管尾盤出現賣壓、普遍翻黑，但中鋼、東鋼、中鴻、春源、千興等仍表現有撐。

上市運輸類股洗出逾 1164 億元的巨量，為盤面多空拉鋸焦點，其中，貨櫃航商長榮早盤衝破 80 元大關，市值超過股王大立光，但中午過後股價急跳水，回測 70 元關卡；散裝航運股新興、裕民、台航等無懼亂流，終場仍有 3-5% 的漲幅；四維航則從漲停打入跌停，收 30 元，戰況激烈。

電子股交投相對清淡，台積電今日一路在平盤附近遊走，終場小跌 0.1%，收 591 元；聯電獲買盤力挺，一度大漲逾 5%，終場漲幅收斂至 2.6%，收 54.8 元；鴻海、台達電、日月光投控、國巨等電子權值股賣壓沉重，均下跌 1-2%。

紡織股相對其他傳產股，仍有落後補漲的意味，紡織股王儒鴻今日大漲逾 6%，一度攻抵 555 元，聚陽也上漲逾 2%，表現有撐，此外，南紡、大東、大將收盤則維持亮燈漲停。

記憶體族群成空方狙擊標的，華邦電重摔近 6%，旺宏、南亞科、群聯、威剛、晶豪科等也有 4% 以上的跌幅。面板雙虎同步遭到調節，群創、友達分別下跌 2%、3%，彩晶則獲買盤青睞，漲停打開後一度翻黑，終場仍上漲逾 6%。