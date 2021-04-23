操盤手看台股：比爆天量更重要的事 選股首重相對概念

昨日台股上衝下洗，盤中創下 17428 點的歷史新高後，隨即由紅翻黑，而單日成交金額出現 6448 億元的歷史天量，如此量能也引起市場討論。近日曾談到台股成交量能已經放大至 4000 多億，儘管有當沖，但與過去 2000 多億相比，等於多了近 2000 億的增量資金加持。既然有增量資金，當然量能自然會放大，特別是在行情出現震盪之際，由於許多當沖客採取在 8% 以上放空，尾盤再順勢回補的手法，容易造成量能進一步虛增，故出現大量並不意外。

6000 多億的量能算多嗎？回到半年前，即 2020 年 10 月來看，當時的月均量不到 2000 億元，而同年 11/30 日爆出 4096 億元的量能，算是當時月均量的兩倍之多，市場也認為是爆出超級大量；但以現在月均量已逼近 4000 億來看，去年 11/30 日的大量反而是一種「量先價行」的訊號。昨日台股的 6000 多億，連近期月均量的兩倍都不到，過度擔心行情是否反轉還太早；只是由於量能急增是事實，短期存在過熱現象，故維持之前看法，指數暫於萬七附近整理，一邊消化獲利了結賣壓，一邊等待市場基期墊高，重點在哪一族群能率先越過大量區的股價高點。

昨日提到這次有別於以往的大缺貨已讓半導體供應鏈出現轉變，從晶圓代工、IC 設計、封測、矽晶圓等皆有業者因這次漲價潮而營運出現轉機。原物料族群也是如此，市場對於通膨預期升溫的結果，不僅原物料報價上漲，相關業者獲利轉佳，自第 2 季起，盤面更進一步出現部分資金由電子轉往原物料的現象。以鋼鐵龍頭的中鋼為例，首季稅前 EPS 達 0.83 元，5 月盤價再漲 8％，第 2 季稅前 EPS 可望更高，今年營運走出近年低谷，股價卻是到了 4 月才開始發動攻勢，由 26 元漲到 40 元附近，單月漲幅近 5 成。

由此可知，公司價值是一回事，股價波動是另一回事，這一波許多原物料股是本月才獲得資金認同，如散裝航運、水泥、塑化、紡織等皆然，後續各大產業的龍頭如裕民、新興、台泥、亞泥、台塑、南亞、台化、遠東新、南紡等都可進一步留意。這些傳產龍頭股即便漲多會震盪，當其股價與月移動平均線 (20MA) 的正乖離較大時，容易先行收斂正乖離，但因目前股價多頭趨勢不變，未出現頭部跡象前，不宜預設高點。 對於一個操盤手而言，股票其實是相對的，高之於低、強之於弱、快之於慢、大之於小等，這些都屬於「相對」的概念。目前由於部分電子股的股價在短線上相較於傳產股更為弱勢，故操作時不宜全部偏向電子，也要有原物料股來配合。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險