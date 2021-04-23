〈台股盤前〉爆量收黑後陷入震盪整理 美股大跌大盤有壓

台股昨 (22) 日上沖下洗，終場下跌 105.14 點，收 17096.97 點，5 日線得而復失，高低震盪達 361 點，成交值更改寫新天量。法人指出，指數爆量收黑後，難免陷入整理，但多頭仍未結束，回檔修正幅度不至於過大，月線有撐，不過，美股周四大跌，恐為台股今 (23) 日表現帶來壓力。

美股周四受到拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅消息衝擊，美債殖利率回落，美股殺個措手不及，標普指數紅翻黑，道瓊一度大跌逾 400 點，終場三大指數收跌近 1%，費半重跌逾 2.3%。

市場消息方面，台積電臨時董事會核准投入 28.87 億美元 (約新台幣 793.9 億元) 資本支出擴充成熟製程，但未公布擴產的地點。不過，市場已傳出台積電有意在南京廠區擴充成熟製程，預料這筆支出將包含在南京增產的計畫。

散裝船運指數持續大漲，波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 漲勢愈來愈瘋狂，已連六天上漲，繼 21 日暴漲 9% 後，昨日指數再漲 40 點、漲幅 1.5%，來到 2750 點，散裝各船型日租金也跟著飆漲，其中，又以載運鐵礦砂的海岬型漲最兇，與較去年低檔相較，已大漲 15 倍。

長榮航空總經理孫嘉明表示，受疫情影響，機隊交機計畫會改變，航空貨運市場需求旺，盡全力溝通爭取 777F 全貨機能在今年底交三架，只要客運無法恢復，持續看好貨運市場。同時，華航、長榮航昨日宣布，5 月航空貨運價格再調漲 20-30%。

鋼價、銅價大漲，用於觸媒轉換器的貴金屬銠和鈀價格也跟著上揚，加上海運運費漲勢驚人，裕日車算，每輛車生產成本大約增加 8%。業者透露，成本大增，必將稀釋毛利，汽車售價已蠢蠢欲動，下半年推出的改款新車，很可能會調漲價格以反映成本。

法人指出，指數爆量收黑後，難免陷入整理狀態，但多頭仍未結束，國際股市持穩向上，加上台股第一季財報將陸續出爐，基本面佳，可望支撐大盤表現，回檔修正幅度不至於過大，月線有撐。

