台股爆量收黑誰惹的禍？鋼鐵、航運大震盪如何買？

台股今 (22) 日爆出 6466 億天量，K 線收黑下跌 105 點，行情已經到頂了嗎？萬寶投顧分析師王榮旭認為還言之過早，依照歷史經驗，台股很少量價同步到頂，通常大量之後還會有高價，但爆量黑 K 之後隔日不宜開低，否則就是技術整理訊號，強勢股會陷入整理，弱勢股修正壓力更大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，以電子股為主軸的台股，資金過於集中傳產是大盤爆量收黑 K 的原因之一，電子缺乏資金支撐，不少電子股進入第二季之後走勢與上漲的大盤背離。

4 月以來，例如 IC 設計股愛普 (6531-TW) 下跌 16%、亞信 (3169-TW) 走跌 29%、祥碩 (5269-TW) 下挫 26%、金麗科 (3228-TW) 重摔 45%、世芯 - KY(3661)狂瀉 50%。只有少數如我從 2 月以來在專欄中推介的晶豪科 (3006-TW)4 月大漲 39%，群創(3481-TW) 更是在 13~14 元時我就一路看好的股票，這一波也翻倍飆漲。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，電子這一波的走勢有修正本益比的味道，資金轉向去年沒找到的傳產，但短線成交比重過高，確實有過熱的情況，但是今天爆量很多是當沖所貢獻，日成交量超過 10 萬張的熱門股，當沖比率動輒四到五成，有些還高達六成。

中小電子股急殺，傳產股難免也會大震盪，但今天短線籌碼沖掉，明天有利多消息資金還是再進來搶股票，這就是傳產一路向上的動力。無論法人或一般投資人持有傳產股的水位很低，即使過去我在專欄中分析推介的中鴻 (2014-TW) 與萬海 (2615-TW) 皆已大漲 1 倍，但真正大賺 1 倍的很少，往往一震盪就被洗出去再重新追股票，所以傳產漲多後的整理，大家應該平常心看待即可。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，無論是鋼鐵、航運、塑化甚至金融，目前還有不少股票本益比在 10 倍以下，在大盤衝到萬 7 歷史新高之後，這些價格型股票，只要拉回就會有資金承接。

例如萬海去年第四季 EPS 3.5 元，今年首季運價再創新高，首季營收又比去年第四季大增三成，合理推估第一季 EPS 有挑戰 5 元甚至更多的可能。農曆年後淡季運價也不過回跌一成，4 月之後貨櫃運價又連漲 3 週逼近歷史前高，第三季是旺季，運價要跌更不容易，貨櫃三雄今年 EPS 上看 15~20 元逐漸成為市場法人共識。這種 EPS 若在電子股裡面就不只有這樣的股價。

鋼鐵部分，不是只有國內上漲，拜登砸 2.25 兆美元大推基建，不止鋼鐵需求被帶動，塑化、水泥、玻璃等原料幾乎都在漲，這不是空有題材。中鋼 (2002-TW) 去年 EPS 僅賺 0.05 元，第一季每股稅前 EPS 就達到 0.83 元，一季就比去年全年多賺 10 倍以上。

中鴻 (2014-TW) 獲利更好，2 月稅後 EPS 0.45 元，3 月營收比 2 月增一成，第一季 EPS 上看 1 元，4~5 月鋼鐵盤價續漲，第二季鋼價漲勢確立加上第三季旺季，全年 EPS 上看 3.5 元，這是前所未見的大榮景。

而鋼價大漲對鐵礦砂的需求也創 10 年新高，載運鐵礦砂的散裝輪身價水漲船高，BDI 指數狂飆到 2710 點，去年同期的 4 倍。第一季是淡季，第二季之後散裝輪業績更好，先期專欄分析看好擁有海岬型船舶的中航 (2612-TW) 及裕民 (2606-TW) 本周都出現大漲走勢。

水泥股也可以留意，台泥 (1101-TW) 去年 EPS 4.32 元、配息 3.5 元，殖利率超過超過 6%。第一季是水泥的淡季卻量價俱揚，中國 4 月水泥指數已經逼近去年第四季旺季高點水準，可見今年水泥市況非常好。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，水泥股之中不乏具有資產題材的股票，例如嘉泥 (1103-TW) 與環泥 (1104-TW)，最近台幣升值資金湧入，農林(2913-TW)、南紡(1440-TW) 這些資產股皆出現大漲。

環泥持有 25 萬坪高雄土地，潛在利益大，去年 EPS 1.9 元，今年受惠水泥需求強勁，3 月營收創下歷史新高，全年 EPS 上看 2.5~3 元，本益比約僅 10 倍，目前股價仍低於淨值 28.5 元，顯得低估。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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