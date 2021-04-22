〈智慧顯示展〉元太電子紙聯盟年底拚破百家 鎖定教育、工業領域

電子紙大廠元太 (8069-TW) 與中國面板大廠京東方、合力泰旗下興泰科技合作，籌組電子紙產業聯盟，鎖定八大應用，總經理甘豐源今 (22) 日表示，將在 5 月舉辦電子紙產業峰會暨聯盟成立大會，目標年底參與家數破百，包含聯發科 (2454-TW)、群創 (3481-TW)、英業達 (2356-TW) 等台廠都計畫加入。

甘豐源表示，元太發起籌起電子紙平台，推廣電子紙應用，也希望透過聯盟力量，改變過去單一品牌與政府溝通困難的狀況，搶攻更多電子紙應用商機，目前規劃較快的應用領域包含教育、商業、物流等，最快年底可望發酵。

甘豐原進一步指出，聯盟理事長將由元太董事長李政昊擔任，並由上海、長三角洲區域開始發展並近一步拓展到台灣、全球市場，聯盟也鎖定八大電子紙應用領域，包含零售、教育、辦公、交通、醫療、工業、民航、物流等。

除了發起聯盟的元太、京東方、合力泰，包含小米、聯想、海信、冠捷、科大訊飛等都是聯盟成員，甘豐源表示，目前聯盟成員已達逾 60 家，且有近 40 家廠商正在審核加入，預期年底參與家數突破百家，明年則預計達 200 家目標。

除參與籌組電子紙產業聯盟外，元太近年也積極透過策略結盟，擴大自身電子紙產業生態鏈，陸續在後端模組產能與京東方、合力泰、東方科脈、群創、義烏清越、亞世光電、深圳聯積電子等廠商合作，今年也不排除再拓展合作夥伴。