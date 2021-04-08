外資大賣友達、群創及彩晶計13萬張 連2日買超長榮

台股今 (8) 日收盤上漲 111.08 點，以 16926.44 點創台股收盤新高，市場成交值 3849.23 億元，集中市場三大法人同步買超，合買 56.58 億元，不過外資大賣面板雙虎，賣超友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 計 13 萬張，買超最多是長榮，已連續買超 2 個交易日。

外資及陸資今日買超 11.13 億元，投信買超 2.13 億元，自營商買超 43.32 億元。期貨市場，外資增加 495 口空單，未平倉合約空單口數增加到 23362 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，長榮、英業達、聯電、華邦電、華航、力鵬、金寶、宏碁、京元電子、旺宏；今天集中市場外資賣超較多的個股為，群創、友達、陽明、彩晶、仁寶、大成鋼、中鋼、菱生、臻鼎 - KY、飛宏。

今天集中市場投信買超較多的個股為，聯電、東和鋼鐵、群創、華航、長榮、中鋼、陽明、友達、裕民、長榮航、昌豪科；今天集中市場投信賣超較多的個股為，南電、金像電、緯創、兆豐金、大成鋼、玉山金、台積電、南亞科、鴻海、強茂。

今天集中市場自營高買超較多的個股為，聯電、中鋼、華航、華邦電、友達、東和鋼鐵、宏碁、旺宏、榮成、燁輝；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，陽明、聯成、彩晶、長榮、國喬、中石化、大亞、萬海、興農、神基、映泰。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，以目前台股大盤上升的格局，如國際股市未出現重大轉折，此時的台股選股重點在中小型，尤其是 OTC 指數連續 8 天走高，而整體股市今天還有 88 檔漲停的個股，顯示台股的人氣仍旺。