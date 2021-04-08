〈友達醫療布局〉達擎與凌華首個合作案推公衛電腦 不排除再加碼持股

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日宣布與工業電腦 (IPC) 大廠凌華 (6166-TW) 捐贈公衛電腦給臺大醫院，總經理柯富仁表示，這是旗下達擎獨立分割後與凌華首個合作案，將持續加深合作拓展更多應用，也不排除再加碼持股凌華。

友達是在去年透過公開收購入股凌華，根據資料顯示，友達目前持股凌華約 19.45%，並取得一席董事，由柯富仁擔任，柯富仁表示，與凌華雙邊合作持續進行，公衛電腦就是第一個合作案。

友達這次是透過旗下 100% 全資子公司達擎科技與凌華攜手合作，柯富仁指出，達擎在今年 1 月 1 日正式分割獨立，負責友達在工業、商業、特殊行業等專業面板市場、技術開發，友達則扮演幫達擎代工的角色。

友達與凌華今宣布捐贈並導入 20 台公衛電腦給臺大醫院，希望透過產官學跨界合作，推動台灣醫療數位轉型，也計畫在今年成立醫學資通訊平台，協助智慧醫療領域發展。

另一方面，生策會副會長楊泮池指出，在疫情催化下，遠距、無接觸醫療已是全球智慧醫療、精準健康發展方向，其中，透過顯示科技將可掌握醫療大數據應用，不過目前全球過半醫療面板雖由台廠供應，但多數醫院使用的面板都由國外貼牌供應，認為台灣面板廠不能僅扮演代工角色。