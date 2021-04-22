同欣電Q1獲利年增76% 每股賺2.68元創同期新高

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (22) 日公布第一季財報，稅後純益 4.79 億元，季減 2.25%，年增 76.1%，每股稅後純益 2.68 元；受惠 CMOS 影像感測器、LED 陶瓷基板封測需求暢旺，加上漲價效應，同欣電第一季獲利創同期新高。

同欣電第一季營收 31.41 億元，季減 4.42%，年增 60.83%，毛利率 26.53%，季減 3.41 個百分點，年增 1.87 個百分點，營益率 17.77%，季減 4.06 個百分點，年增 1.91 個百分點，稅後純益 4.79 億元，季減 2.25%，年增 76.1%，每股稅後純益 2.68 元。

同欣電近期受惠高階 CIS 需求暢旺，晶圓重組 (RW) 稼動率維持相對高檔、達 7 成，預期第二季會再拉升至 8-9 成，尤其主力客戶在高階產品 3200、4800、64000 萬畫素的市占率提高，高階 CIS 封測產能供不應求，推升整體營運。

此外，隨著車市持續復甦，同欣電陶瓷基板歷經多年衰退，今年也重拾成長動能，相關應用包括 LED 車燈、熱電轉換器、植物照明等，成長力道強勁，也是第一季營收優於預期的主因。

展望全年，同欣電認為，去年營收年增 37% 為特例，預計今年維持健康成長動能，毛利率估達 25-30%，三大產品線陶瓷基板、影像感測器、混合積體電路均可較去年成長，高頻無線通訊模組則因客戶訂單能見度不高，目前保守看待。