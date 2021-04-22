【永豐期貨】台股開高走低翻黑 高檔爆量疑慮再起

期貨走勢

台指期週四下跌 126 點至 17106 點。價差方面，台指期正價差縮至 9.03 點，電子期正價差擴至 2.6 點，金融期逆價差擴至 - 5.26 點。現貨部分，三大法人賣超 28.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2673 口至 - 9911 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2066 口至 - 28734 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1034 口至 - 12751 口。

週三消息傳總統拜登近日將公佈新一輪經濟刺激計劃，措施包括延長兒童稅務免減，新計劃總值最少 1 兆美元，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.93%，標普 500 上漲 0.93%，那斯達克上漲 1.19%，費半指數上漲 2.75%。台股今天開高走低，早盤一度衝高大漲，最高一度突破 17400 點關卡，不過上方獲利了結賣壓沉重，午盤後紅翻黑，上下震盪高達 362 點，終場加權指數下跌 0.61%，收 17096.97 點，跌破 5 日線，爆出史上最大量 6448.89 億元。權值股來看，台積電下跌 0.17%，收 591 元，鴻海下跌 2.08%，收 117.5 元，僅大立光收紅上漲 0.16%，無力撐盤。台股今天飆天量，跌破 5 日線，且 K 線留上影線黑 K，指數高低點差距逾 300 點，短期有高檔爆量疑慮，投資人須設好停損及停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17800 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.57 降至 1.46。VIX 指數上漲 0.59 至 19.34。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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