【永豐期貨】台積電摜破600元 台股跌逾百點失守5日線

期貨走勢

台指期週三下跌 88 點至 17232 點。價差方面，台指期轉為正價差 29.89 點，電子期轉為正價差 2.07 點，金融期逆價差縮至 - 1.06 點。現貨部分，三大法人賣超 257.71 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1051 口至 - 7238 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 2164 口至 - 26668 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3032 口至 - 13785 口。

週二印度疫情惡化，近日單日確診數超過 27 萬人，創下歷史新高，而美債殖利率下跌，蘋果的春季發表會也未能激勵科技類股，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.75%，標普 500 下跌 0.72%，那斯達克下跌 0.92%，費半指數下跌 1.56%。台股今天開低走低，早盤電子股湧現賣壓，台積電失守 600 元關卡，指數最低來到 17167.39 點，雖傳產股較為抗跌，但加權指數終場仍不敵賣壓，下跌逾百點，收 17202.11 點，失守 5 日線支撐，權值股來看，蘋果推出搭載自家晶片 M1 的平板及電腦，但台積電未受激勵，下跌 1.66%，收最低 592 元，失守月線，聯發科、鴻海及大立光大型權值股，也在盤下震盪，唯獨散裝航運族群延續漲勢，全面噴出，整體來看，台股今日雖受美股重挫影響，但類股仍維持輪動格局，均線呈多頭排列，中長期多頭格局未變，但指數於歷史高檔，投資人仍須設好停損及停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.67 降至 1.57。VIX 指數上漲 0.04 至 18.75。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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