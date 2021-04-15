元太攜手冠捷推7.3吋彩色電子紙廣告牌 Q3上市

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2021年4月15號17點34分

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (15) 日宣布，新款四色電子紙獲得液晶電視製造商冠捷科技 (TPV) 採用，將推 7.3 吋桌上型彩色電子紙廣告牌，首波導入冠捷會議室桌牌應用，預計 7 月進一步上市推廣，可望拓展政府單位、銀行、餐飲、零售等領域應用。

元太近年逐步將過往以黑、白兩色為主的電子紙應用，拓展為彩色，繼推出以黑、白、紅，或黑、白、黃為主的三色電子紙技術 E Ink Spectra 後，今年再推出新世代四色電子紙 E Ink Spectra 3100，首波瞄準電子貨架標籤、零售看板應用。

元太指出，冠捷 7.3 吋桌上型彩色電子紙廣告牌，採用雙面 E Ink Spectra 3100 電子紙顯示器設計，透過四色墨水粒子顯示，圖像顯示可望更加鮮明，冠捷科技也預計將產品率先應用在中國廠會議室桌牌上。

營運方面，元太認為，雖然短期缺料狀況嚴峻，今年電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤 (ESL) 等三大產品線動能可望延續，看好上半年淡季不淡，整體營運可望優於去年同期，也計畫再擴充新竹廠產能，支應未來 ESL、彩色電子紙需求。