盤前財經大事搶先讀2021年04月23日

今日操盤前瞻

美歐、日本製造業 MPI

美股財報季：美國運通、Honeywell

除權息：聯華、統領、台燿、華研、巨路

法說會：仁寶、尚凡

拜登傳向富人開刀 美股殺個措手不及 四大指數盡墨

週四 (22 日) 上週失業金降至疫情爆發以來低點，美股早盤表現平淡。午盤時段，傳出拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅，此消息震驚華爾街，恐慌指數 VIX 應聲跳漲，美債殖利率回落，美股殺個措手不及，標普指數紅翻黑，道瓊一度大跌逾 400 點，終場三大指數收跌近 1%，費半重跌逾 2.3%。閱讀全文...

英特爾財報、財測優 但資料中心營收年減 2 成 盤後挫 2.3%

英特爾 (INTC-US) 周四 (22 日) 美股盤後公布 F2021 第一季財報，是執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 上任來的首季成績，儘管財報、財測表現大部分優於市場預期，不過資料中心營收較去年大幅下滑 2 成，盤後挫跌 2.3%。閱讀全文...

MCU 供不應求 盛群、松翰暫停接單

MCU 廠受惠客戶需求強勁，近期開始全面停止接單，盛群 (6202-TW) 正式發出通知，由於晶圓廠及包裝廠已通知另一波漲價，漲幅 15-30%，即日起暫停接單，預計 5 月上旬確定晶圓廠提供的 2022 年生產片數，才會開放接受 2022 年交期的訂單。另一家 MCU 廠松翰 (5471-TW) 也確定暫停接單。閱讀全文...

鴻準出脫 VIZIO 持股 處分利益 4.34 億元 持股比降至 8.25%

電視品牌 VIZIO 3 月底在美掛牌，繼瑞軒 (2489-TW) 後，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻準 (2354-TW) 昨 (22) 日也公告，處分 VIZIO 約 74.57 萬股，持股比降至 8.25%，處分利益 4.34 億元，依鴻準現有股本推算，挹注每股純益 0.31 元。閱讀全文...

台積電首發限制型員工權利新股留才 接軌 ESG

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (22) 日召開臨時董事會，決議為吸引及留任公司高階主管，並強化高階主管對創造長期股東價值的責任，實現環境、社會及公司治理 (ESG) 成果，核准發行不超過 260 萬股的 2021 年限制員工權利新股案，此為台積電首次發行限制員工權利新股。台積電也核准資本預算 28.87 億美元，將用於建置成熟製程產能。閱讀全文...

標普上調台灣債信評級 稱經濟前景正向

與中國的緊張局勢雖帶來可能風險，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 周四 (22 日) 仍以強勁增長力道支撐經濟前景為由，將台灣長期外幣和本地貨幣債信評級自 AA - 上調至 AA。閱讀全文...