遠傳攜手天堂2M攻遊戲新經濟 拚引高資費用戶

遠傳 (4904-TW) 今 (29) 日宣布，再與韓國遊戲大廠 NCSOFT 合作推出「天堂 2M」獨家聯名優惠，玩家申辦 5G 資費即贈遊戲寶箱，有助吸引高資費 5G 用戶客群，加速 5G 用戶達到 100 萬戶目標。

據市調機構 Newzoo 統計，2018 年全台遊戲玩家高達 1450 萬人，占全台人口 6 成，去年手遊年收入成長比率高達 119%，年增幅達到歷年最高。個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，遠傳 2017 年便與天堂合作，看準遊戲經濟發展，雙方今年再度攜手並擴大合作項目，延伸至虛擬寶物等。

天堂 2M 在韓國上市前登錄數達 700 萬人次，創韓國最高紀錄，上市 4 天後成為韓國營收排行第一的手遊，且不到 3 個月營收已達 45 億元，成為天堂 IP 系列作中吸金能力最強的遊戲；台灣天堂 2M 開放事前預約 7 日內人數就已突破 120 萬，遊戲上市前，事前預約人數更突破 352 萬人，創台灣手遊史上新高紀錄，堪稱手遊界新霸主。

個人用戶事業群行動通訊行銷處副總呂秀味提到，遠傳加值營收服務中，主要動能來自帳單代收、手機保險以及遊戲產業，並自 2010 年起，每年營收維持雙位數成長，去年總交易金額達到百億元。

呂秀味表示，加值營收服務中，遠傳去年 11 月推出 friDay 雲遊戲後，正式踏入遊戲領域，據內部統計，約有 8 成遊戲玩家，平均每位玩家每月消費 2000-3000 元，加上 5G 具備低延遲特性，遊戲成為目前主要應用之一，藉此有機會提升高單價用戶申辦 5G 資費。

遠傳除持續擴大加值營收服務，新經濟領域也是營運發展重點，呂秀味指出，新經濟共有三大營運動能，分別為代收服務、手機保險和 friDay 影音，目前也正拓展其他應用，預計下半年會陸續亮相。